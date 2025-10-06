Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 6, 2025

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

El hecho sucedió en Ruta 94 y 92, minutos antes de las 23.30.

Personal policial tomó conocimiento sobre un accidente en la intersección de Ruta 94 y 92, pasadas las 23 horas de ayer entre una camioneta  Ford F100 y una moto 110cc. Donde el conductor del rodado menor había resultado gravemente herido.

El joven fue trasladado al Centro de Salud de Vista Flores y luego al hospital Scaravelli, donde finalmente los profesionales del nosocomio confirmaron el deceso. La víctima fue identificada como Kevin Josué Reta Torres, de 19 años.

Según lo aportado por el personal actuante, el motociclista circulaba de Norte a Sur por Ruta 92 y por motivos que todavía son materia de investigación, colisionó contra la camioneta. En el lugar trabajó personal de Comisaría 65, Transito Municipal y personal de la Subcomisaria Vial del Valle de Uco.

Por otro lado, aportaron que el conductor del rodado mayor tenía toda la documentación solicitada a excepción de la Revisión Técnica Obligatoria. En tanto quien se trasladaba en la motocicleta la policía no pudo obtener ningún tipo de documentación del rodado.

