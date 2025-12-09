Facebook X-twitter Youtube Instagram

Otra vez la mugre en el arroyo Claro de Tunuyán: hasta el chasis de un auto apareció en el cauce

En el mes de abril, personal de Irrigación había realizado una limpieza profunda del lugar.

Hace 8 meses, personal del Departamento General de Irrigación, en conjunto con la Municipalidad de Tunuyán, realizó una limpieza profunda en todo el Arroyo Claro, desde calle La Argentina hasta su desembocadura en el Río Tunuyán.

Leer también: https://www.elcucodigital.com/a-unos-meses-que-fuera-limpiado-el-arroyo-claro-de-tunuyan-vuelve-a-estar-lleno-de-basura/

A meses de esa acción realizada, desde El Cuco Digital, volvimos a hacer un recorrido por el lugar, donde el panorama volvió a ser el de antes con bolsas de basura, botellas, colchones y hasta el chasis de un auto obstruyendo el paso del agua.

La parte más sucia y con mayor cantidad de basura es la que se ubica en calle 25 de noviembre desde calle La Argentina hasta calle Pellegrini. “Son los mismos vecinos los que tiran la basura al arroyo o la dejan a la orilla y la gente que pasa la termina tirando”, comentó un vecino de un barrio que se ubica en las cercanías.

Además, agregó: “desde el municipio se pusieron canastos de basura; a lo largo del tramo hay contenedores pero las mismas personas prefieren tirarlo al arroyo; es lamentable, pero eso es lo que pasa”, concluyó el hombre.

Fotos

