Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 5, 2025

logo el cuco digital

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió en Ruta 40 a la altura de Arroyo Hondo.

El pasado viernes 21 de noviembre, minutos antes de las 13 horas, a la altura de Arroyo Hondo, en el departamento de San Carlos, se produjo un accidente que dejó a dos personas heridas, quienes fueron trasladadas al hospital Scaravelli.

Una vez ingresada al nosocomio regional, la persona que viajaba como acompañante fue diagnosticada con traumatismos moderados y fractura en el miembro superior derecho.

Por su parte, el conductor del rodado ingresó con un traumatismo grave y fractura de clavícula, quedando internado en el servicio de terapia intensiva de dicho hospital.

En comunicación con personal de la Comisaría 18, informaron a El Cuco Digital que, en las últimas horas, se notificó el deceso de la persona que permanecía internada desde el pasado 21 de noviembre a causa del accidente vial.

El hecho

Según lo informado por el Ministerio de Seguridad, ambas personas viajaban en un vehículo marca Renault llevando de tiro una casilla rodante con dirección Norte – Sur, por Ruta 40 y por causas poco claras se produjo el vuelco que dejó a las dos personas heridas y que tuvieron que ser trasladadas a Tunuyán.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Fuerte temblor en Mendoza: 5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO