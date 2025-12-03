Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

El hecho sucedió en Ruta 40 a la altura de Arroyo Hondo.

El pasado viernes 21 de noviembre, minutos antes de las 13 horas, a la altura de Arroyo Hondo, en el departamento de San Carlos, se produjo un accidente que dejó a dos personas heridas, quienes fueron trasladadas al hospital Scaravelli.

Una vez ingresada al nosocomio regional, la persona que viajaba como acompañante fue diagnosticada con traumatismos moderados y fractura en el miembro superior derecho.

Por su parte, el conductor del rodado ingresó con un traumatismo grave y fractura de clavícula, quedando internado en el servicio de terapia intensiva de dicho hospital.

En comunicación con personal de la Comisaría 18, informaron a El Cuco Digital que, en las últimas horas, se notificó el deceso de la persona que permanecía internada desde el pasado 21 de noviembre a causa del accidente vial.

El hecho

Según lo informado por el Ministerio de Seguridad, ambas personas viajaban en un vehículo marca Renault llevando de tiro una casilla rodante con dirección Norte – Sur, por Ruta 40 y por causas poco claras se produjo el vuelco que dejó a las dos personas heridas y que tuvieron que ser trasladadas a Tunuyán.