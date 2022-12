Otro hombre falleció en Valle de Uco durante la Final del Mundo: sufrió un paro cardiorrespiratorio

Tenía 60 años. Fue atendido en el Hospital Las Heras de Tupungato, sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos no pudieron hacer nada.

Las finales del Mundo suelen ser intensas y pueden llegar a jugar una mala pasada en la salud de quienes lo viven con mucho nerviosismo. En el Valle de Uco, se registraron dos víctimas fatales. Ambas murieron mientras se disputaba el partido entre Argentina y Francia.

Un paciente fue atendido en el Hospital Scaravelli de 59 años y el otro, en el Hospital Las Heras de 60.

Tunuyán

Según informaron fuentes policiales a El Cuco Digital , el primer deceso se produjo en una finca de Tunuyán donde el hombre miraba el partido junto a su esposa. Sobre el cierre del primer tiempo, estaba muy nervioso y salió afuera a tomar aire. En ese momento, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Inmediatamente fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde lamentablemente llegó sin vida.

La víctima fatal fue identificada como José Miguel Guerra, de 59 años de edad, quien sufría problemas cardíacos.

Tupungato

La doctora y jefa de guardia del Hospital General Las Heras de Tupungato, Bárbara Lavanderos, dialogó con este medio y contó que “en el entretiempo del partido, ingresó un hombre de 60 años. Un paro cardiorrespiratorio, no recuperado. Hicimos RCP y no salió. Estaba viendo el mundial pero no podemos atribuirlo al estrés del Mundial”.

La víctima ingresó sin signos vitales y los médicos pese al gran esfuerzo por salvarle la vida, no pudieron hacer nada.