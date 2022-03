Otro tunuyanino fue convocado para la Selección Nacional de Hockey: “Me hace muy feliz”

Se trata de Javier Pizzolo quien recibió la noticia el pasado domingo.

Javier Pizzolo, tiene 29 años, es de Tunuyán y fue convocado para la Selección Nacional de Hockey.

“Pipi” como lo conocen sus amigos, recibió el pasado domingo un llamado que le cambió el día y la vida. Tras mucho esfuerzo y perseverancia, jugará para la selección de hockey.

Javier dialogó con este medio y contó entrena y juega en el seleccionado mendocino social hace ocho meses aproximadamente. “El miércoles pasado nos contaron que tenían que elegir a seis jugadores para un prueba que se haría en San Rafael para el Hockey Nacional Social. Quedamos todos re entusiasmados”.

“El día domingo, cuando me estaba sentando a comer, me llamaron para darme la noticia de que había quedado convocado. La felicidad que me dio fue inexplicable porque yo vengo desde muy chico jugando con limitaciones porque en la zona no hay muchos hombres que les guste ese deporte y costaba encontrar compañeros para entrenar. Esto es lo que me más amo, me hace muy feliz y sé que voy a dejar todo. Ayer empecé con un tipo de dieta, con gimnasio personalizado, y hay mucho que entrenar”, agregó el jugador.

Por último, “Pipi” expresó: “Demostraré todo el esfuerzo, las ganas y quiero romperla para que Tunuyán y Mendoza quede en lo más alto o representarlos de la mejor manera”.