Otro valletano en la nueva temporada de La Voz Argentina: “Soy de San Carlos”

Se trata de Luis Carrizo, un joven militar oriundo de la Villa Cabecera de ese departamento.

Una nueva edición de La Voz Argentina comenzó este domingo poco después de las 22:40. El reality que busca a talentosos músicos y cantantes dio inicio a su versión 2022, con el jurado que tantos buenos resultados dio el año pasado. Pero antes de las presentaciones, Marley saludó al público y a los especialistas. En orden, dieron vuelta sus sillones Lali Espósito, Mau y Ricky Montaner, Soledad Pastorutti, y Ricardo Montaner.

En esta nueva temporada el Valle de Uco tendrá a otro representante, en esta oportunidad un oriundo del departamento de San Carlos: Luis Carrizo. El joven militar que actualmente reside en Esquel, Chubut, es músico y forma parte de la Banda Militar Malvinas Argentinas.

Anoche Telefe presentó el programa con un impactante clip en el que se mostraron imágenes de distintas partes del país y a los participantes, entre ellos Luis, a quien se lo oye en el audiovisual decir que es de “San Carlos, Mendoza”.

Aún se desconoce cuando será la noche donde trasmitan la audición a ciegas de Luis, sin embargo, la región estará expectante de su actuación y de la respuesta del jurado.

Video de presentación

Participantes que se presentaron en la 1ª noche

Cecilia Mirabile es una joven oriunda de San Luis, que cantó “Rise Up”. Inmediatamente, Mau y Ricky y Ricardo se dieron vuelta, seguidos luego por Soledad y Lali. De esa forma, los cinco presenciaron frente a frente el número de la artista. Luego de una catarata de elogios, entre ellos el de Lali, quien resaltó el enorme talento vocal de la participante y sus valores, ella se decantó por Mau y Ricky.

Otro de los números más importantes de la velada fue el de Tomás Sagués, de Bella Vista, cuya voz entusiasmó a Mau, pero a pesar de darse vuelta fue bloqueado por Lali y el participante quedó finalmente en el team de la cantante y actriz, que “peleó” por él.

Con mucho sentimiento, Pablo Campos interpretó “María va” y recibió de Montaner una notable devolución. “Qué sufrido estuvo eso. Entendemos que te emociones, pero no es otra cosa que el resultado de tu talento y especialmente de la lágrima que tiene tu garganta. Te felicito y te doy la bienvenida a La Voz”, le aseguró el cantante.

Luciana Araya, de Jujuy, interpretó “Me vas a extrañar” y Montaner y Soledad no dudaron en voltear sus sillones. Una vez más, Ricardo brindó una sentida devolución que emocionó a todos los presentes, y dijo: “Hiciste exactamente lo que le decimos a los participantes, que se crean la historia que están contando, que la vivan, que la sufran, y que la canten afinado. Hiciste todo eso junto, en un minuto y medio”.

Luego de algunos números que no lograron entusiasmar a los especialistas, el broche de oro de la noche fue con Estef Figueroa, fan de los Beatles y especialmente de John Lennon. Pero antes de su canto, Estef recibió un mensaje muy especial, por parte de Julia Baird, hermana de Lennon, quien le dijo: “De las imitadoras de John Lennon, sin dudas es la mejor. Incluso es mejor que muchos hombres que imitan a John”. Cuando terminó su canto y con las sillas dadas vuelta, Figueroa se presentó: “Me llamo Estefanía, pero me gusta que me digan Estef, por una cuestión de identidad”.

Con mucha emoción, Estef relató que fue víctima de discriminación y que en el canto encontró una fuerza para salir adelante. Eligió a Lali para estar en su equipo y la exintegrante de Casi ángeles no pudo más que abrazarla con mucha emoción. De esa forma llegó a su cierre la primera emisión de La Voz Argentina, en su nueva temporada.