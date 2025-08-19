Padece una hidrocefalia y mielomeningocele, y emocionó a todo Vista Flores cuando repartió bolsas con golosinas para los niños y niñas de su barrio

Su mamá contó que la iniciativa surgió de ella misma y con la ayuda de sus compañeros lograron juntar algo de dinero para armar las bolsitas de golosinas que luego regalaron.

Este domingo, el Día del Niño tuvo un brillo distinto en el barrio Soeva, de Vista Flores, Tunuyán. Allí, en la placita donde los chicos suelen reunirse a jugar, una joven con una fortaleza inmensa regaló una lección de vida. Jazmín, de 23 años, nació con hidrocefalia y mielomeningocele, pero nunca permitió que su condición la limitara. Por propia voluntad, decidió preparar bolsitas de golosinas y repartirlas entre los niños de su comunidad y del cercano asentamiento Cuadro de la Estación.

La iniciativa nació de ella misma, sin más motivo que la ilusión de ver sonrisas. “Jazmín me dijo que quería repartir bolsitas en la plaza, unas bolsitas de golosinas que había hecho todo con amor, con cariño, porque tiene un corazón gigante. Lo hizo con la solidaridad de sus compañeros, que le donaron unos pesitos, y con eso compramos las cosas. Así se armaron las bolsitas que ella misma regaló a los niños en la plaza”, contó su mamá, Lorena Paola Carmona.

Los chicos se acercaron este Día del Niño a recibir las sorpresas que armó Jazmín

La escena fue tan sencilla como conmovedora. Los chicos se acercaban con alegría y recibían cada bolsita como un pequeño tesoro. En medio de esa fiesta improvisada, Jazmín no podía dejar de sonreír. La felicidad de los demás era también la suya. “Yo estoy orgullosa de mi hija, porque a pesar de un montón de cosas que le han pasado, ella siempre piensa en los demás y no en ella. Se me sale el corazón de emoción y orgullo por lo que está haciendo. No es mucho, porque ahora todo está muy caro, pero ella va a lograr hacer feliz a un par de niños con una bolsita de golosinas. Y ella también está feliz con lo que hace”, agregó su mamá.

Jazmín es parte de una familia grande y unida: tiene cinco hermanos, sus papás y dos sobrinos que son su debilidad. A todos los inspira con su ejemplo de lucha y bondad. “Es una niña que siempre está para todos, nunca baja los brazos a pesar de su discapacidad. Es muy especial y nunca deja que te caigas. Le encanta estar siempre para los demás, sin mirar lo que ella necesita. Primero los demás y después ella. Es una niña muy buena, excelente, tiene todo lo bonito que se puede ver en una persona”, dijo Lorena.

Además de su vocación solidaria, Jazmín ama la música

Además de su vocación solidaria, a Jazmín la acompaña una pasión: la música. Inició estudios terciarios con el sueño de convertirse en profesora, pero las dificultades de la vida la obligaron a interrumpirlos. Pese a ello, el deseo permanece intacto. “A ella le encanta mucho la música. Quería estudiar para ser profesora, y yo sé que si se lo propone lo va a lograr porque tiene una fuerza increíble”, destacó su mamá.

El gesto de Jazmín trasciende la entrega de unas simples bolsitas: mostró que se puede dar incluso con poco, y que ese “poco” alcanza para encender la alegría en los demás.

Este domingo, en la placita de Soeva, los niños corrieron felices con sus sorpresas, mientras las familias observaban conmovidas. La se llenó de calor humano gracias a una joven que, pese a las dificultades que ha atravesado desde el primer día de su vida, decidió celebrar el Día del Niño poniendo en el centro a los demás.

Fuente: Diario UNO