Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

Permanecen hospitalizados desde el mes de noviembre.

Manuel y Lara, oriundos del distrito de Vista Flores, el pasado mes de noviembre, ingresaron a la guardia del hospital Scaravelli, donde fueron diagnosticados con botulismo, luego de consumir un producto de fabricación casera que estaba contaminado.

Tanto el hombre como su hija  adolescente quedaron internados en el servicio de terapia intensiva del nosocomio regional con un cuadro grave de salud. Durante las primeras semanas tuvieron que ser conectados al respirador y ambos pacientes se les realizó una traqueotomía.

Ya con dos meses de internación desde la dirección del Scaravelli, informaron que el paciente Manuel Arrué, fue trasladado a una clínica de la ciudad de Mendoza, donde recibe una atención más especializada debido al cuadro que presenta.

En el caso de la menor, permanece internada en el servicio de terapia intensiva, donde su evolución es lenta pero favorable. Según los propios especialistas informaron que la internación se podría prolongar por los próximos meses.

Botulismo en conservas: cómo prevenir intoxicaciones y qué medidas hay que tener en cuenta

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

