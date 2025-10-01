Facebook X-twitter Youtube Instagram

Padres de personas con discapacidad y profesionales, marcharán esta tarde para pedir por el cumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad

Este miércoles Tunuyán se suma a las marchas nacionales que piden el inmediato cumplimiento de la ley en Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso de la Nación, vetada por el presidente Milei y ratificada por los dos tercios de las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.

Familiares de personas con discapacidad y profesionales vinculados al tema, esta tarde a partir de las 20 horas se concentrarán en la plaza central del departamento para exigir el cumplimiento inmediato de la norma, ya que en la promulgación de la ley, el presidente Javier Milei, manifiesta que no va a cumplirla.

La Campaña Federal por la Declaración de Emergencia en Discapacidad emitió un comunicado, crítico con el Gobierno Nacional, en el cual exige la inmediata implementación de la Ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, «sin dilaciones ni obstaculizaciones»; y repudia la «modalidad abiertamente inconstitucional del gobierno nacional».

La convocatoria a la jornada federal de protestas es amplia y apunta principalmente a personas con discapacidad, sus familias, prestadores e instituciones.

Subrayan que «a pesar del logro del colectivo», la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad «ha sido obstaculizada por el Decreto 681/2025, argumentando que es el Congreso quien debe precisar las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional».

