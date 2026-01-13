“Pajaritos Volando en San Carlos”: arte y conciencia junto a niños del Hospital Notti

La inauguración y cierre de la campaña se realizará el 13 de febrero, con horario a confirmar.

La Municipalidad de San Carlos anunció la realización de la campaña “Pajaritos Volando en San Carlos”, un proyecto artístico de concientización que tiene como protagonistas a los niños pacientes oncológicos del Hospital Notti de la provincia de Mendoza. A través de la técnica del mosaiquismo, los pequeños artistas crearán siluetas de pájaros y flores que formarán parte de un mural colectivo.

La comunidad está invitada a colaborar con materiales para la construcción del mural, entre ellos:

– Azulejos de 15 x 15 cm de colores surtidos

– Cerámica de piso (no porcelanato) en colores blanco, azul y verde

– Recortes de azulejos y cerámica de piso

– Cola vinílica de ferretería

– Malla de fibra de vidrio (tipo utilizado en construcción de Durlock)

Además, se dictarán talleres gratuitos para la preparación del mural los días viernes 16 de enero y viernes 23 de enero, en dos turnos: a las 10:00 horas y a las 17:00 horas, en el Centro de Educación San Carlos, ubicado en la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos.

La construcción del mural se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de enero en el parque “Pueblo Mágico de los Niños” de Eugenio Bustos. Finalmente, la inauguración y cierre de la campaña se realizará el 13 de febrero, con horario a confirmar.