Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 15, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 15, 2026

logo el cuco digital

“Pajaritos Volando en San Carlos”: arte y conciencia junto a niños del Hospital Notti

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La inauguración y cierre de la campaña se realizará el 13 de febrero, con horario a confirmar.

La Municipalidad de San Carlos anunció la realización de la campaña “Pajaritos Volando en San Carlos”, un proyecto artístico de concientización que tiene como protagonistas a los niños pacientes oncológicos del Hospital Notti de la provincia de Mendoza. A través de la técnica del mosaiquismo, los pequeños artistas crearán siluetas de pájaros y flores que formarán parte de un mural colectivo.

La comunidad está invitada a colaborar con materiales para la construcción del mural, entre ellos:  

– Azulejos de 15 x 15 cm de colores surtidos  

– Cerámica de piso (no porcelanato) en colores blanco, azul y verde  

– Recortes de azulejos y cerámica de piso  

– Cola vinílica de ferretería  

– Malla de fibra de vidrio (tipo utilizado en construcción de Durlock)

Además, se dictarán talleres gratuitos para la preparación del mural los días viernes 16 de enero y viernes 23 de enero, en dos turnos: a las 10:00 horas y a las 17:00 horas, en el Centro de Educación San Carlos, ubicado en la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos.

La construcción del mural se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de enero en el parque “Pueblo Mágico de los Niños” de Eugenio Bustos. Finalmente, la inauguración y cierre de la campaña se realizará el 13 de febrero, con horario a confirmar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Riña en Tunuyán habría terminado con un hombre fallecido

Riña con heridos en Tunuyán: cómo evoluciona el joven que fue gravemente lesionado

Tras el accidente en Potrerillos, María José Galdame fue dada de alta y se recupera favorablemente

Familia involucrada en accidente en Ruta 40: una niña de un año fue hospitalizada

Tupungato: dejó la moto estacionada frente a su casa y se la robaron

Médico antes que intendente: Morillas asistió a personas heridas en un accidente en la ruta 40

Fue intervenido quirúrgicamente el joven herido en una riña en Tunuyán

La Policía frenó delitos en Tupungato y detuvo a dos hombres

El Ministerio de Seguridad busca blindar el sueldo de policías y penitenciarios en situaciones graves

Dos hombres fueron detenidos por estafar un comercio de Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO