Papá Noel en apuros: cuáles son los precios y cómo es el panorama en Mendoza

Tras los anuncios de Javier Milei, las ventas cayeron y las jugueterías lucen prácticamente vacías en la provincia de Mendoza.

La crisis económica y política que atraviesa el país ha afectado el ánimo de los consumidores, que se muestran cautelosos a la hora de comprar regalos para Navidad. Los comerciantes de juguetes reportan una caída en las ventas y un aumento en los precios.

Tal como ocurrió con los productos de la canasta básica, algunos mendocinos (no muchos) se anticiparon a la compra de juguetes para Navidad e intentaron ganarle a la inflación. Otros, esperaron los anuncios de Javier Milei, el polémico presidente de la Nación, y salieron a comprar, pero se encontraron con aumentos y remarcaciones.

“Después de los anuncios realizados por el presidente de la Nación, el panorama en los comercios cambió. Hoy la mayoría lucen sin gente, muchos se acobardaron a la hora de hacer compras o prefirieron priorizar otras necesidades“, dijo Nicolás Cusillán, responsable de Mix de Compras, una cadena de jugueterías.

Según Cusillán, los juguetes más demandados son los de personajes de películas y series, los juegos de mesa, las muñecas y los autos. Sin embargo, la oferta es limitada y los precios son elevados, especialmente en los productos importados.

A la hora de analizar el ticket promedio que una familia deberá gastar por niño, los comerciantes aseguran que podría rondar entre los 15.000 y 20.000 pesos, dependiendo del juguete que lleven. Si es importado, la cifra será mucho más elevada.

Panorama desolador

En Argentina, el 95% de las ventas del total del año de juguetes se concentran en tres momentos: el Día del Niño (60%), Navidad (35%) y Reyes (5%).

El último Día del Niño registró un movimiento menor al esperado, por ello, los comerciantes están esperanzados con que las ventas repunten en estas Fiestas, algo que parece más un deseo que la realidad misma.

“El panorama que tenemos es de mucha incertidumbre. La mayoría de los proveedores entregó la mercadería, por lo que no se esperan grandes aumentos. Sin embargo, muchos de ellos, lo hicieron a un dólar a 380, distinto del dólar actual, que es de 800 pesos”, contó Gustavo Fernández, titular de la Cámara de Libreros de Mendoza.

A esa situación se le suma que no hay plata en la calle. “Nunca nos pasó que a esta altura del mes no haya gente. Realmente estamos sorprendidos y con mucha desolación porque no podemos brindar un panorama de lo que serán estas Fiestas”, comentó Cusillán.

El empleado expresó, además, que las personas ingresa al local, miran, consultan precios y se van. Son pocos los que realizan la compra.

Opciones para todos los gustos

Al recorrer varias jugueterías, se encuentra los juguetes tradicionales de origen nacional, como: camiones, autos, bebotes, triciclos, bicicletas, monopatines; y los importados, los que los chicos buscan y piden porque lo vieron en la tele.

Los precios son variados, pero no bajan de los cinco mil pesos, los más accesibles. Otras opciones que tiene Papá Noel para regalar es la línea de inflables para el agua.

“Son productos muchos más económicos, accesibles y útiles para los chicos, sobre todo para esta época del año. Varios están optando por los flota-flota, las pistolas de agua, los bracitos, incluso, algunas colchonetas”, contaron los comerciantes.

