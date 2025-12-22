Facebook X-twitter Youtube Instagram

Papá Noel llega a San Carlos: este lunes comienza su recorrido por los distritos

La Municipalidad de San Carlos informa que, en el marco de las actividades programadas por las festividades de Navidad, Papá Noel realizará un recorrido por distintos distritos del departamento, con el objetivo de acompañar a las familias y promover espacios de encuentro comunitario.

Lunes 22 de diciembre

Inicio de los recorridos: 16:30 hs

Durante la jornada, se visitarán los siguientes sectores:

La Consulta – Zona 1:

Calle Combes, Superiora, Morgani, Loteo Suárez, Costa Canal Uco, Calle 3 de Febrero, Furlotti, La Rivera, B° Los Viñedos, Tregea 1 y 2, Ejército de los Andes, Integración, Elvira Bustos, San Martín, Rotonda y Boulevard.

La Consulta – Zona 2:

Calle Curto, B° La Amistad, Calle El Álamo, Calle Rosario Bustos Zapata, B° La Cañada y Coronel Videla.

Chacón, El Capacho y Cápiz:

Capacho, B° Roiero, B° Los Andes y B° Chacón.

Eugenio Bustos:

Calle El Indio, B° Los Manzanos, Los Robles, Huayquerías, San Martín, B° Anelos del Sol, Bernardo Quiroga, B° Ceferino, B° Ciudad Centro, B° Juventud, B° Libertad y B° Yaucha.

El Cepillo, Tres Esquinas y Chilecito:

El Cepillo, Salmazo, Retiro, B° Carrasco, B° Tres Esquinas, Ruta 40 vieja, Loteo Neila, Boulevard Chilecito, B° Los Racimos, B° Virgen del Rosario, Plaza y Viluco.

San Carlos:

B° El Esfuerzo, San Martín, Loteo Moreno, Loteo Malbec, Casas Viejas, Calle Cobos y Villa San Carlos.

Paso de las Carretas y Pareditas:

Paso de las Carretas, Paramillo, Calle del Campo, Centro Pareditas, B° Pareditas 1 y 2, B° El Progreso, B° Nogales y Calle Luffi.

Martes 23 de diciembre

A partir de las 18:30 hs, Papá Noel estará presente en las plazas distritales del departamento, recibiendo las cartitas y compartiendo un momento con niños, niñas y familias.

La Municipalidad de San Carlos invita a la comunidad a participar de estas actividades, que forman parte de las propuestas impulsadas para acompañar las celebraciones de fin de año y fortalecer los espacios de encuentro en los distintos distritos del departamento.

