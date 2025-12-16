Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 20, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 20, 2025

logo el cuco digital

Papá Noel pasará a saludar por Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Muy poquito antes de celebrar Navidad el departamento lo recibirá en distintos rincones distritales para que los niños y niñas puedan le brindarle su cariño, acercarle sus cartitas de pedidos especiales y tomarse una foto junto a él.

Del martes 16 al lunes 22 de diciembre Papá Noel recorrerá Tupungato con muchas ganas de conocer a los pequeños tupungatinos y tener con ellos un bonito encuentro que cuando sean más grandes puedan recordar.

¿En qué lugares podés encontrarlo?

Martes 16

El Zampalito 

(B° Santa Ana. Loteo Menchaca) 

10 a 12.30h

Anchoris  

(Plaza distrital) 

18 a 20.30h

Miércoles 17

Ciudad

 Plaza B° Martín Fierro 

10 a a12.30h

Explanada Municipal 

19 a 21.30h

Jueves 18

La Arboleda 

(Playón deportivo) 

10 a 12.30h

Cordón del Plata 

(Playón deportivo) 

19 a 21.30h

Viernes 19

San José 

(Playón deportivo) 

10 a 12.30h

Gualtallary 

(Plaza Divino Niño) 

18 a 20.30h

Lunes 22

Villa Bastias 

(Playón deportivo, Loteo Bigolotti) 

10 a 12.30h

Cordón del Plata 

(C. Hockey) 

19 a 21.30h

Fuente: prensa Tupungato

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

Un motociclista alcoholizado chocó a una ciclista en Tunuyán

La policía recuperó elementos robados y detuvo a una persona en Tunuyán

Diseño de indumentaria es la nueva Tecnicatura qué se dictará en Valle de Uco

Escracharon la casa del diputado Mauricio Torres en San Carlos, y el intendente Morillas expresó su fuerte rechazo a la acción de los manifestantes

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO