Papá Noel pasará a saludar por Tupungato

Muy poquito antes de celebrar Navidad el departamento lo recibirá en distintos rincones distritales para que los niños y niñas puedan le brindarle su cariño, acercarle sus cartitas de pedidos especiales y tomarse una foto junto a él.
Del martes 16 al lunes 22 de diciembre Papá Noel recorrerá Tupungato con muchas ganas de conocer a los pequeños tupungatinos y tener con ellos un bonito encuentro que cuando sean más grandes puedan recordar.
¿En qué lugares podés encontrarlo?
Martes 16
El Zampalito
(B° Santa Ana. Loteo Menchaca)
10 a 12.30h
Anchoris
(Plaza distrital)
18 a 20.30h
Miércoles 17
Ciudad
Plaza B° Martín Fierro
10 a a12.30h
Explanada Municipal
19 a 21.30h
Jueves 18
La Arboleda
(Playón deportivo)
10 a 12.30h
Cordón del Plata
(Playón deportivo)
19 a 21.30h
Viernes 19
San José
(Playón deportivo)
10 a 12.30h
Gualtallary
(Plaza Divino Niño)
18 a 20.30h
Lunes 22
Villa Bastias
(Playón deportivo, Loteo Bigolotti)
10 a 12.30h
Cordón del Plata
(C. Hockey)
19 a 21.30h
