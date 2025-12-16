Papá Noel pasará a saludar por Tupungato

Muy poquito antes de celebrar Navidad el departamento lo recibirá en distintos rincones distritales para que los niños y niñas puedan le brindarle su cariño, acercarle sus cartitas de pedidos especiales y tomarse una foto junto a él.

Del martes 16 al lunes 22 de diciembre Papá Noel recorrerá Tupungato con muchas ganas de conocer a los pequeños tupungatinos y tener con ellos un bonito encuentro que cuando sean más grandes puedan recordar.

¿En qué lugares podés encontrarlo?

Martes 16

El Zampalito

(B° Santa Ana. Loteo Menchaca)

10 a 12.30h

Anchoris

(Plaza distrital)

18 a 20.30h

Miércoles 17

Ciudad

Plaza B° Martín Fierro

10 a a12.30h

Explanada Municipal

19 a 21.30h

Jueves 18

La Arboleda

(Playón deportivo)

10 a 12.30h

Cordón del Plata

(Playón deportivo)

19 a 21.30h

Viernes 19

San José

(Playón deportivo)

10 a 12.30h

Gualtallary

(Plaza Divino Niño)

18 a 20.30h

Lunes 22

Villa Bastias

(Playón deportivo, Loteo Bigolotti)

10 a 12.30h

Cordón del Plata

(C. Hockey)

19 a 21.30h