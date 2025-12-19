Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 21, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 21, 2025

logo el cuco digital

Papá Noel realizará un recorrido por distintos distritos del departamento de San Carlos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Municipalidad de San Carlos invita a la comunidad a participar de estas actividades, que forman parte de las propuestas impulsadas para acompañar las celebraciones de fin de año y fortalecer los espacios de encuentro en los distintos distritos del departamento.

La Municipalidad de San Carlos informó que, en el marco de las actividades programadas por las festividades de Navidad, Papá Noel realizará un recorrido por distintos distritos del departamento, con el objetivo de acompañar a las familias y promover espacios de encuentro comunitario.

Lunes 22 de diciembre

Inicio de los recorridos: 16:30 horas

Durante la jornada, se visitarán los siguientes sectores:

La Consulta – Zona 1:

Calle Combes, Superiora, Morgani, Loteo Suárez, Costa Canal Uco, Calle 3 de Febrero, Furlotti, La Rivera, B° Los Viñedos, Tregea 1 y 2, Ejército de los Andes, Integración, Elvira Bustos, San Martín, Rotonda y Boulevard.

La Consulta – Zona 2:

Calle Curto, B° La Amistad, Calle El Álamo, Calle Rosario Bustos Zapata, B° La Cañada y Coronel Videla.

Chacón, El Capacho y Cápiz:

Capacho, B° Roiero, B° Los Andes y B° Chacón.

Eugenio Bustos:

Calle El Indio, B° Los Manzanos, Los Robles, Huayquerías, San Martín, B° Anelos del Sol, Bernardo Quiroga, B° Ceferino, B° Ciudad Centro, B° Juventud, B° Libertad y B° Yaucha.

El Cepillo, Tres Esquinas y Chilecito:

El Cepillo, Salmazo, Retiro, B° Carrasco, B° Tres Esquinas, Ruta 40 vieja, Loteo Neila, Boulevard Chilecito, B° Los Racimos, B° Virgen del Rosario, Plaza y Viluco.

San Carlos:

B° El Esfuerzo, San Martín, Loteo Moreno, Loteo Malbec, Casas Viejas, Calle Cobos y Villa San Carlos.

Paso de las Carretas y Pareditas:

Paso de las Carretas, Paramillo, Calle del Campo, Centro Pareditas, B° Pareditas 1 y 2, B° El Progreso, B° Nogales y Calle Luffi.

Martes 23 de diciembre

A partir de las 18:30 horas, Papá Noel estará presente en las plazas distritales del departamento, recibiendo las cartitas y compartiendo un momento con niños, niñas y familias.

Fuente: Municipalidad de San Carlos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

Un motociclista alcoholizado chocó a una ciclista en Tunuyán

La policía recuperó elementos robados y detuvo a una persona en Tunuyán

Diseño de indumentaria es la nueva Tecnicatura qué se dictará en Valle de Uco

Escracharon la casa del diputado Mauricio Torres en San Carlos, y el intendente Morillas expresó su fuerte rechazo a la acción de los manifestantes

20 plantas de marihuana secuestradas y 5 personas detenidas durante el fin de semana en Tupungato

Jorge Narciso Marinero uno de los últimos peluqueros de la vieja escuela que sigue vigente en Valle de Uco

Se incendió una casa en La Consulta: dos personas tuvieron que ser rescatadas por la policía y vecinos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO