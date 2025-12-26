Durante cada encuentro, la entrega de dulces estuvo acompañada de abrazos sinceros, palabras suaves y buenos deseos, que quedaron flotando en el ambiente y se reflejaron en la emoción compartida por grandes y chicos.

En el marco de las celebraciones de fin de año, Papá Noel visitó las plazas distritales del departamento de San Carlos, llevando un mensaje de esperanza, ilusión y alegría a las familias sancarlinas.

Entre luces, risas y miradas expectantes, niñas y niños se acercaron para compartir sus cartitas, escritas con manos pequeñas y sueños enormes. Papá Noel escuchó atentamente a cada uno de ellos, generando un espacio de cercanía donde el tiempo pareció detenerse para dar lugar a la magia de la infancia.

Estas actividades, impulsadas en los distintos distritos, pusieron en valor la importancia de los encuentros simples, donde la verdadera magia no reside en un traje rojo, sino en la alegría compartida y en la capacidad de estos momentos de unir a la comunidad y recordar lo esencial.

La Municipalidad de San Carlos se continúa promoviendo espacios de encuentro que fortalezcan los lazos comunitarios y acompañen a las infancias, reafirmando el compromiso con el bienestar y la felicidad de las familias del departamento.

Fuente: prensa San Carlos