Paquete técnico HEARTS: profesionales de Valle de Uco se capacitan en nuevas estrategias para la salud cardiovascular

El paquete técnico HEARTS es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud.

Este martes, personal de salud del Valle de Uco recibió una importante capacitación para ayudar a mejorar la salud cardiovascular de los pacientes.

Alejandro Saracco, jefe del Programa de Prevención de enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud de Mendoza, estuvo esta mañana en el Hospital Scaravelli, de Tunuyán, donde enseñó a los profesionales sobre el paquete técnico HEARTS, una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud.

“Estamos con todo el equipo de salud, fundamentalmente con el equipo de enfermería y con el Programa de Enfermedades Cardiovasculares para hacer capacitaciones para enfermería y para agentes sanitarios sobre una información que viene de OPS que es el paquete técnico HEARTS, que es el correcto control y tratamiento y seguimiento de los pacientes con hipertensión arterial”, explicó el profesional a El Cuco Digital

El paquete técnico HEARTS aporta un enfoque estratégico para mejorar la salud cardiovascular, y está compuesto por seis módulos y una guía de implementación. Este paquete brinda apoyo a los ministerios de salud para fortalecer el manejo de las enfermedades cardiovasculares en los establecimientos de atención primaria. Los módulos prácticos y un abordaje por pasos están basados en un documento técnico que proporciona la justificación y el marco para este enfoque integrado para el manejo de las ENT.

“La hipertensión arterial es el primer motivo de muerte en el mundo y está muy mal controlado en todas las Américas. Se sabe que porcentaje de control de paciente diagnosticado, medicado, es controlado solamente el 14 el 16%, entonces este paquete técnico HEARTS baja información sobre el correcto tomado de presión arterial, la adherencia al tratamiento médico y cambios de estilo de vida”, puntualizó Saracco.

“La prevalencia de hipertensión es muy alta, más del 40% de la población tiene hipertensión arterial entonces de ellos, que esté controlado solo el 14% es que algo estamos haciendo mal o el paciente no toma la conciencia de tomar la medicación o nosotros no le damos la medicación correcta o no se hace el diagnóstico cuando el paciente ingresa al equipo médico. Viene por alguna consulta que no sea hipertensión arterial y al paciente se le detecta hipertensión pero no hacemos hincapié en el correcto control y seguimiento, por eso como es un asesino silencioso la hipertensión arterial si nosotros no vamos a buscarla y tratarla vamos a llegar muy tarde”, detalló

Por su parte, el coordinador de Salud del Valle de Uco, Paulo González, anunció “la llegada de tensiómetros para los centros de salud”. “Es muy importante que luego de la capacitación ya se vayan con los tensiómetros porque esto comienza en el mismo momento a funcionar, estas capacitaciones y estas estrategias que se van haciendo y que se van capacitando a todos los enfermeros a los agentes sanitarios de toda la región en definitiva se va a plasmar en salvar vidas porque una de las principales causas de muertes en el ranking mundial tiene que ver con los infartos y la presión arterial es uno de los factores que lo desencadena”, agregó.

“Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder llegar a todos los centros de salud con esta capacitación, en definitiva estamos llegando a toda la población del Valle de Uco, con nueva tecnología y capacitando a nuestro personal que es un personal altamente calificado de lo mejor que tenemos, pero es necesario que estén constantemente actualizados con la nueva tecnología, con los nuevos medicamentos que hay en el mundo a fin de poder llegar a toda la población de Mendoza y del Valle de Uco, particularmente”, completó el funcionario.