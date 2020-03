Para cumplir el aislamiento, el Hospital Scaravelli dejó internadas a cuatro personas

Aún no llegan a considerarse casos sospechosos según el protocolo. Dos de los pacientes son de Estados Unidos y aunque no presentan síntomas, se los dejó internados para garantizar que cumplan el aislamiento.

Tras descartar este mediodía dos posibles casos sospechosos de coronavirus, esta tarde ingresaron cuatro personas al Hospital Scaravelli que quedaron internadas.

En Tunuyán, se aisló a una mujer y un hombre que son de Estados Unidos. La mujer tiene 42 años y el varón 40. Las otras dos personas son amigos de los pacientes de EE.UU. que viven en Buenos Aires. Son dos hombres, de 29 años, informó el Ministerio de Salud.

“Son cuatro personas que se están estudiando pero fundamentalmente se dejan internados para cumplir efectivamente con el aislamiento”, informó Luis López, vicedirector del nosocomio.

“Los dos pacientes de EEUU no presentan síntomas, pero los hemos internados para asegurarnos que cumplan aislamiento. Y los dos pacientes que vienen de BS AS tienen síntomas pero no tienen nexo epidemiológico” detalló.

En ese sentido, desde la Dirección de Epidemiología informaron- a través de un comunicado- que durante las primeras horas de la tarde se produjeron 5 ingresos por posible sospecha ya que contaban con sintomatología y/o nexo epidemiológico. Cuatro quedaron internados en el hospital Scaravelli de Tunuyán y una paciente en el Lencinas.

Mendoza cuenta con 8 casos sospechosos internados hasta la fecha. En horas del mediodía llegaron a la Provincia, del hospital Malbrán en Buenos Aires, estudios de pacientes descartando que hayan tenido COVID-19. Entre ellos se encuentra la paciente de 30 años internada en el hospital central; el paciente de 6 años internado en el Notti; las dos mujeres que estaban aisladas en el Lagomaggiore y por último una mujer proveniente de Países Bajos que se encontraba en el Lencinas. Todos están en situación de alta, salvo el paciente del Notti que seguirá tratamiento por otra afección.

Informe sobre el estado de salud de los internados

Todos los pacientes están en zona de aislamiento, en perfecto estado de salud y a la espera de los resultados de laboratorio.

Hospital Lencinas: se aísla a 2 pacientes. Un hombre de 43 años con procedencia de Países Bajos y una mujer de 38 años que viene de España.

Hospital Scaravelli: se aíslan 4 pacientes. Una mujer y un hombre que son de EE.UU. La mujer tiene 42 años y el varón 40. Las otras dos personas son amigos de los pacientes de EE.UU. que viven en Buenos Aires. Los de hombres de 29 años cada uno.

Hospital Español: dos pacientes. Una mujer de 48 años con procedencia de Francia y un adolescente de 15 años. Presentan tos y fiebre.

