Para este martes continúa abierto el paso Cristo Redentor

Así lo informó Osvaldo Valle, autoridad de alta montaña.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que el tránsito por el Sistema Cristo Redentor permanece habilitado en el horario de 09 a 21 horas para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares. Además, se recuerda que es obligatoria la portación de cadenas para circular en la zona, dada la presencia de bajas temperaturas y posibles condiciones de hielo sobre la calzada.

Las temperaturas registradas en Uspallata de -01°, mientras que en Punta de Vacas se registran -06°. Por su parte, Puente del Inca alcanza los -10° y Las Cuevas marca -11°, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones al transitar por la zona.

Asimismo, se informó que el paso Pehuenche se encuentra cerrado.