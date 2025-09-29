Para hacerle frente a la crisis del sector turístico, Martin Aveiro impulsa un proyecto de ley para sostener el empleo

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de veinte legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas y de diferentes provincias.

El diputado nacional Martín Aveiro presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley para crear el Programa de Sostenimiento del Empleo Turístico (PROSETUR), destinado a asistir a pymes, cooperativas y trabajadores del sector en un contexto de fuerte retracción de la actividad.

“El turismo está atravesando una crisis nacional y provincial tan dura como la de la pandemia. Por eso presentamos PROSETUR: para acompañar a las pymes, preservar el trabajo y evitar el cierre de empresas en todas las regiones del país”, expresó Aveiro, al tiempo que remarcó que la iniciativa busca garantizar la continuidad laboral en uno de los sectores que más empleo genera.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de más de 20 legisladores de distintas fuerzas políticas y provincias argentinas, lo que refleja la magnitud del problema y el consenso federal para abordarlo.

La propuesta no surge de manera aislada, sino como parte de una agenda integral de medidas para sostener el turismo. En los últimos meses, Aveiro impulsó junto a la diputada Ana María Ianni el ordenamiento de feriados nacionales, iniciativa que finalmente se concretó con la firma del Decreto 614/2025 por parte del Poder Ejecutivo, y viene trabajando propuestas de financiamiento para el programa Previaje, a fin de motorizar el turismo interno.

Empresarios pymes del sector, que mantuvieron diversas reuniones con el legislador, expresaron su apoyo:

“Estamos viviendo una crisis del turismo igual o peor que la pandemia. Necesitamos estas herramientas para sostener a nuestras empresas y a los miles de trabajadores que dependen de la actividad”, señalaron.

En este marco, Aveiro subrayó que la prioridad es defender el empleo y cuidar a las economías regionales:

“El turismo no es un lujo, es producción, es trabajo, es desarrollo. Vamos a seguir proponiendo todas las medidas que promuevan la reactivación y el bienestar de los argentinos”.