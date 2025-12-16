Para no enfermarse con la comida en estas fiestas: Tunuyán brinda importantes recomendaciones

El objetivo principal es prevenir Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), que pueden provocar intoxicaciones y cuadros gastrointestinales severos si no se respetan las normas de manipulación y conservación.

La Municipalidad de Tunuyán, a través del Departamento de Bromatología perteneciente a la Dirección de Inspección General, recuerda la importancia de adoptar buenas prácticas de higiene y conservación de alimentos durante las celebraciones de fin de año.

Una higiene adecuada de manos, utensilios y superficies es el primer paso para evitar la contaminación cruzada y el crecimiento de microorganismos. También se recomienda mantener separados los alimentos crudos de los cocidos, cocinar completamente las carnes, y conservar los productos perecederos en frío, evitando que permanezcan a temperatura ambiente por tiempos prolongados. Las ensaladas y salsas requieren especial atención: deben prepararse con agua potable y evitar el uso de huevo crudo por su alto riesgo sanitario.

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es el manejo de los sobrantes de comida, que muchas veces se consumen en los días posteriores a las fiestas. Estos alimentos deben enfriarse rápidamente y guardarse en la heladera, nunca en el horno de la cocina ni en espacios que no garanticen refrigeración. El horno no cumple función de conservación: dejar allí empanadas, pollo relleno, ensaladas o postres puede favorecer el desarrollo de bacterias y provocar intoxicaciones alimentarias. Para mantener la cadena de frío en reuniones prolongadas, se recomienda el uso de conservadoras con hielo o gel refrigerante.

No respetar estas recomendaciones puede derivar en cuadros gastrointestinales severos, especialmente en niños, personas mayores y quienes tienen defensas bajas. Por eso, desde el área de Bromatología se insiste en la importancia de adoptar buenas prácticas de higiene, cocción, refrigeración y compra responsable, como forma de cuidar la salud pública y disfrutar de las fiestas sin riesgos.

Entre las recomendaciones más habituales se destacan:

Higiene personal y de la cocina: lavarse las manos con frecuencia y mantener limpios utensilios y superficies.

Separación de alimentos crudos y cocidos: usar tablas y recipientes distintos para evitar contaminación cruzada.

Cocción segura: asegurarse de que las carnes estén completamente cocidas.

Cadena de frío: conservar los alimentos perecederos en la heladera y evitar que permanezcan a temperatura ambiente por tiempos prolongados.

Sobras de comida: enfriarlas rápidamente y guardarlas siempre en la heladera. Nunca deben conservarse en el horno de la cocina, ya que no cumple función de refrigeración y puede favorecer el desarrollo de bacterias.

Postres y preparaciones sensibles: mantener refrigerados aquellos que contengan crema, lácteos o huevo.

Agua segura: utilizar siempre agua potable para lavar, cocinar y preparar hielo.

Fuente: prensa Tunuyán