Para que niños con discapacidad reciban acompañamiento, el Municipio de Tupungato realizó un importante convenio

El mismo fue hecho con “Psi Juego”, una sala de psicomotricidad y atención temprana.

El martes por la mañana los integrantes de Psi Juego, profesores Carlos Rodríguez Burnet, María Constanza Prado y Anahí Zuloaga, acudieron al despacho del intendente Gustavo Soto para llevar a cabo la firma del acuerdo. Los acompañaron el director de Desarrollo Social, Iván Battaglia y la coordinadora del Área de Discapacidad, Mariela Bueno.

Dicha división será la encargada de coordinar la relación establecida en el convenio asignado. Desde allí evaluarán de modo individual la situación familiar y psicofísica de las infancias que reciben el asesoramiento del Área de Discapacidad, y se derivará a quienes realmente necesiten el abordaje del equipo interdisciplinario de la Sala de Psicomotricidad.

El Área analizará varios factores para determinar quiénes deben acudir a Psi Juego, la coordinadora Bueno mencionó algunos: “Si tienen obra social, el Certificado Único de Discapacidad, cuál es la discapacidad, cuál es la patología de cada uno de los niños”.

Por otro lado, Burnet, explicó cómo surgió este vínculo: “El convenio fue a partir de poder tener conversaciones simultáneas en lo que respectaba a situaciones particulares de algunas familias con niños y niñas con CUD (Certificado Único de Discapacidad). Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta y se dieron cuenta, que al trabajar juntos podríamos abordar a esas familias que no tenían obra social o recursos”.

Al prestar conformidad al convenio los docentes se comprometieron a proveer sus servicios profesionales en forma personal a los niños y las niñas, a efectos de favorecer su desarrollo integral, acompañándolos en el despliegue de sus posibilidades y fortalecimiento de las capacidades que poseen.

Los profesionales a cargo de la Sala -basados en los principios, conceptos y fundamentos que formula la “Práctica Psicomotriz” creada por el profesor Bernard Aucouturier, cuyo objetivo es la maduración psicológica del niño a través de la vía motriz- tendrán el rol de generar pensamientos y conductas creativas, aprendizajes, fortalecimiento de la autoestima de los niños y las niñas que acudan a través del juego.

El educador Burnet compartió que en Psi Juegos, “el abordaje con chicos con CUD y sin CUD es igual. Nosotros no separamos, ni diferenciamos, en esa etapa de la vida en ese rango etario, no necesitamos esa diferenciación porque a partir del juego los chicos se toman iguales más allá de que cada uno pueda resolver su situación particular a su tiempo y a su manera, en el juego se necesitan uno para con otro. La interacción es fundamental para que un niño por medio del juego pueda resolver cada uno su situación particular”.

Para una mejor organización en la vida cotidiana de los niños y las niñas, el servicio de Psi Juego busca responder a sus necesidades emocionales, conductuales, al desarrollo del lenguaje, la socialización, a la exteriorización de miedos, angustias o carencias, que se manifiesten mediante acciones.

Psi Juego

Por qué es necesaria la mirada de la atención temprana y el abordaje de la psicomotricidad

Esta tarea aporta en la primera infancia un desarrollo que contempla al ser humano desde una perspectiva integral, considerando aspectos emocionales, motrices y cognitivos. Es decir, busca el desarrollo global del individuo, tomando como punto de partida el cuerpo y el movimiento para llegar al estímulo y maduración de funciones neurológicas y a la adquisición de procesos cognitivos, desde los más simples hasta los más complejos, todo esto revestido de un contenido emocional, basado en la intencionalidad, la motivación y la relación con el otro.

Cómo fortalecen las capacidades de las infancias

A través de:

-Juego motor libre y espontáneo.

-Espacio narrativo (lectura de cuentos, generador del placer y desarrollo de la imaginación).

-Expresión gráfica (dibujo y modelado).

-Espacio de construcción (bloques, maderas, daquis, entre otros).

Cómo consultar por el servicio privado de la Sala

Fuera del Convenio celebrado con la Municipalidad, desde 2019 Psi Juego asiste a particulares. Los interesados externos en conocer el servicio pueden acercarse al Centro que se encuentra ubicado en calle Monseñor Fernández 161 o comunicarse a los números 2604 633770/ 2622 676984/ 261 4693815.

Área de Discapacidad

Su atención es en calle Beltrán 43 de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.