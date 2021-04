Para Suarez, ante la gravedad de la pandemia, “tiene que haber una conducción nacional para las medidas”

Así lo aseguró después de inaugurar la última etapa de las obras de la ampliación y refuncionalización idel Hospital Schestakow en San Rafael. También hizo referencia a la posibilidad de nuevas restricciones, mientras que la ministra Nadal habló sobre la situación sanitaria en la provincia y el proceso de vacunación.

El Gobierno provincial inauguró la última etapa de las obras básicas y complementarias de la ampliación y refuncionalización integral del Hospital Teodoro Schestakow en San Rafael.

Este mediodía, el Gobernador Rodolfo Suarez, acompañado por los ministros Mario Isgro (Planificación e Infraestructura Pública) y Ana María Nadal (Salud, Desarrollo Social y Deportes), recorrieron junto a sus gabinetes el nuevo sector de Maternidad con las áreas de Neonatología, Quirófano y Esterilización.

En la actividad también estuvieron presentes el vicegobernador Mario Abed, los intendentes de San Rafael, Emir Félix, de General Alvear, Walther Marcolini, y de Malargüe, Juan Manuel Ojeda. Los legisladores nacionales Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Federico Zamarbide y el director regional de salud de zona Sur, Abel Freidemberg, también participaron en la recorrida.

También quedaron inauguradas las obras en el área de Unidad Coronaria, el sector administrativo y un nuevo ingreso de emergencia con talleres y estacionamiento de ambulancias.

En el mismo sentido, se terminaron los trabajos complementarios con la nueva playa de estacionamiento y el flamante espacio de conexión con el helipuerto elevado que tuvo la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para operaciones diurnas y nocturnas.

Luego del corte de cinta, el Gobernador Rodolfo Suarez dijo: “Esta es una obra muy importante para el Sur de la provincia y cobra relevancia por este momento que estamos viviendo. Tiene una infraestructura importante dotada con todos los elementos necesarios para que la prestación de los servicios de salud en el Sur mendocino sea eficiente”.

“Hemos estado recorriendo toda la obra, es un inversión fuerte del Gobierno provincial que comenzó en la gestión anterior y se terminó en la nuestra. Es lo que el Sur necesita. Estuvimos viendo el helipuerto que es importante para el traslado de los pacientes y además puede operar de noche, nos explicó el arquitecto todos los trabajos que se tuvieron que hacer con los movimientos de antena para que tenga una circulación segura”, agregó Suarez.

El impacto de la segunda ola en Mendoza

Consultado sobre el impacto de esta segunda ola de coronavirus, el mandatario provincial expresó: “Estamos atravesando la segunda ola, que es muy virulenta en donde el crecimiento ha sido muy exponencial, no tanto en el Sur de la provincia sino más que nada en el Gran Mendoza como en los grandes centros urbanos del país”. En este sentido, detalló: “Estamos preparados sanitariamente, hemos trabajado mucho porque sabíamos que este momento iba a llegar y la manera de prepararnos es con este tipo de infraestructuras como lo que se ha hecho en este hospital”.

Luego el Gobernador recordó lo “imprevisible” que es esta pandemia y que nadie “conoce bien” cuáles son todos los pasos que hay que seguir. “Todo lo que se puede hacer lo estamos haciendo. Desde la primera conferencia lo dijimos: hay que apelar al cuidado personal, a tener conciencia, al lavado de manos. Tenemos que convivir con este virus”, señaló Suarez.

Además expresó que lo ideal “hubiera sido que para esta época tuviéramos todas las vacunas necesarias, pero no ha ocurrido en nuestro país”.

La posibilidad de nuevas restricciones

Ante el inminente anuncio del Gobierno nacional, Rodolfo Suarez dijo: “Si vemos los casos acumulados que teníamos el año pasado para esta fecha, no supera los casos que tenemos por día hoy. El año pasado era el Gobierno nacional el que dirigía esta política en todo el país, yo creo que tiene que haber una conducción nacional en este sentido y que no puede cada jurisdicción hacer lo que le parezca cuando la situación es de esta gravedad”.

“Nosotros el año pasado decíamos otra cosa, decíamos lo contrario porque la situación era distinta. Ahora, cuando nosotros tomamos medidas días atrás para Mendoza, fueron para toda la provincia por igual. Para frenar en aquellos lugares en que está avanzado el COVID y mitigar en donde aún no se agrava. Creo que el Gobierno nacional debería convocar una reunión para todos los gobernadores, que no lo ha hecho como lo hacía antes”, completó Suarez.

Además, el Gobernador de Mendoza aclaró: “Según versiones, dejarían liberado a cada jurisdicción el tema de las restricciones y creo que hoy debería haber una política nacional. En ese caso, nosotros analizaremos las variables, que son las siguientes: la cantidad de casos, el timo de contagios, la gravedad y al respuesta que puede dar el sistema sanitario. Por eso, para que la gente pueda seguir trabajando y para que los chicos sigan yendo a la escuela con todo lo que eso significa, nos tenemos que cuidar más que nunca”.

Posible compra de vacunas

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Provincia compre vacunas contra el coronavirus, el mandatario explicó que “se han realizado innumerables gestiones con cada uno de los laboratorios de las vacunas que se conocen en el mundo. He llegado a hablar con las autoridades más altas y ellos expresan que en este momento no están negociando con privados ni con estados provinciales. Ellos negocian con gobiernos nacionales”.

De esta manera, señaló: “Como provincia tenemos un impedimento importante para llegar a un mercado de vacunas que es muy escaso a nivel global. No obstante, seguimos haciendo intentos. Lo estamos haciendo también a través de las vías diplomáticas con otros gobiernos. Me he comunicado con el presidente de Chile y tendremos una conferencia con quienes llevaron adelante las compras en el país vecino”.

Además, sostuvo: “Si llegamos a tener la posibilidad de comprar vacunas, vamos a hacer el esfuerzo. Tenemos toda la posibilidad de comprarlas”.

“Yo esperaba más definiciones. Primero, las provincias no podíamos comprar vacunas, expresamente lo decían, no podíamos ni comprar respiradores. Después dijeron que podíamos comprar vacunas, cuando no las hay en el mercado. Ahora dicen que la decisión va a ser de cada uno de los intendentes y de los gobernadores”, detalló Suarez.

En este sentido, aseguró que para él “es un error en este momento, creo que el presidente debería de convocar a los gobernadores para que sea una decisión en todo el país, porque tarde o temprano el virus termina llegando a todos lados”.

Sobre la situación sanitaria en General Alvear

Consultado sobre las medidas que podría tomar el jefe comunal de Alvear, Suarez comentó: “El intendente me planteó la situación ayer. El diálogo con todos los intendentes es constante, me contó el tema de las ferias y las casas de velatorios, pero todo lo que hacemos y decimos se hace de forma conjunta”.

La relación con el Gobierno nacional

El mandatario provincial aclaró: “No he tenido ninguna comunicación del Gobierno nacional, salvo algún funcionario que llamó para reprochar mis declaraciones respecto de la política de vacunas. Es que no ha ocurrido lo que dijeron, que para esta fecha íbamos a tener cierto número de vacunados pero no ocurrió. En Mendoza, entre mañana y pasado, ya se nos acaban las vacunas porque ya las hemos colocado todas”.

La situación sanitaria de la provincia

En cuanto a la situación sanitaria de la provincia, la ministra Nadal confirmó que hay aumento de casos, sobre todo en los cascos más urbanos y que ya pasó la pausa epidemiológica que tuvo Mendoza hace 20 días. “Aquí en el Sur hay un aumento de casos considerables, pero con este tipo de infraestructura se está pudiendo responder a las necesidades de la población” y afirmó que en el Gran Mendoza el sistema de salud está tensionado.

“Seguimos articulando mucho con el sector privado y ampliando camas críticas. Estamos haciendo todos los esfuerzos para llevar los mejores servicios a los mendocinos y mendocinas”, aseguró Nadal. Además, explicó que en este momento hay 90% de ocupación de terapia intensiva, pero se continúa ampliando la cantidad de camas. “De hecho, con el ministro Isgró haremos una inauguración en breve sobre camas en el Hospital Central, que estimamos también nos dará un respiro”, agregó la ministra.

Asimismo, confirmó: “No vamos a cortar con las consultas externas, como en la atención de las enfermedades crónicas y, en cuanto a cirugías, vamos a tratar de proteger la cama de complejidad intermedia pero no vamos a cerrar la definición de no hacer cirugías, salvo aquellas que puedan ser postergables y que no pongan en peligro la salud de las personas”.

Sobre el proceso de vacunación

En cuanto a la vacunación, Nadal explicó que mañana se terminan de aplicar las vacunas contra la COVID-19 que envió la Nación y que, mientras tanto, se abrió la vacunación antigripal. Según los detalles que dio, la Provincia cuenta con 90.000 dosis de adultos y 30.000 dosis de niños. Comenzó con el personal de Salud de los sectores públicos y privados, pacientes con hemodiálisis, embarazadas, puérperas hasta 10 días después del parto, niños entre 6 y 24 meses, y geriátricos.

Al mismo tiempo, remarcó que hoy queda habilitada la página para que todas las personas mayores de 65 puedan inscribirse y recibir la vacuna antigripal.