Partió desde San Carlos hacia la Legislatura el camionetazo en defensa de la 7722

En Tunuyán aguardaba otra concentración de vehículos para sumarse. Entre los participantes de la movilización se encuentra el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, la Sociedad Rural Valle de Uco, la Cámara de Turismo Valle de Uco, las multisectoriales de productores de Alvear y San Rafael, productores de San Juan, asambleas populares por el agua pura y vecinos autoconvocados, entre otros.

Este martes 17 de diciembre, en el marco de la primera sesión que tendrá la Legislatura para tratar el proyecto de reforma de la Ley 7722, enviado el pasado 10 de diciembre por el propio gobernador Rodolfo Suarez, se llevan a cabo movilizaciones en diferentes puntos de la provincia en defensa de la norma.

En el Valle de Uco, autoridades, vecinos, productores y ambientalistas se concentraron a las 6:30 en la Sociedad Rural, ubicada sobre la ruta 40 en San Carlos, y partieron en un camionetazo hacia la Ciudad de Mendoza. En el departamento de Tunuyán aguardaba otra gran concentración de vehículos para sumarse.

Concentración de vehículos en Tunuyán para sumarse al Camionetazo – foto gentileza Edith Corvalán

Participa, además, la Cámara de Turismo del Valle de Uco, productores del Sur, la Multisectorial de Alvear, la Multisectorial de San Rafael y productores de San Juan. En tanto, quienes no pudieron sumarse a dicha caravana, se concentrarán a las 9 horas en la Terminal de Eugenio Bustos para acompañar desde allí el reclamo.

Entre las personas presentes en el lugar estaba el intendente municipal, Rolando Scanio y el presidente de la SR, Mario Leiva.

El Cuco Digital dialogó con Scanio, quien primeramente manifestó: “Acá alistado para ya salir en marcha hacia la Legislatura e intentar entregar un petitorio junto con la Sociedad Rural, los productores de la zona y las distintas entidades de nuestro departamento, más los Autoconvocados”.

Rolando Scanio participando del Camionetazo hacia la Legislatura – foto El Cuco Digital

Al ser consultado sobre las sensaciones que le deja este momento histórico en la lucha de la 7722, el intendente expresó que “si te remontas hace 12 años atrás son sensaciones muy parecidas, porque en su momento también fue una lucha del pueblo, una lucha de las entidades, una lucha también de las autoridades que gobernaban. Esperemos tener el mismo resultado; en su momento fue la puesta en marcha de la ley y ahora estamos tratando de seguir defendiéndola para que no se modifique. Esperemos contar con el apoyo de los legisladores. Sé que va a ser muy fácil, está muy compleja la situación”.

“Hoy vamos la gente de San Carlos, del Valle de Uco, de Alvear; se suma gente de otros departamentos también. Estaremos entre todos tratando de hacer ruido y que nos escuchen”, agregó el mandatario.

Por último, para concluir, dejó un mensaje para la comunidad sancarlina: “El gobierno Municipal está con el pueblo como lo estuvo siempre; esto es una política de Estado, que lo hemos encarado ya hace tiempo, que lo hemos manifestado y que seguiremos en la lucha hasta que podamos. Nosotros vamos a seguir con esta marcha, apoyando al pueblo, apoyando al agricultor, apoyando a la gente donde uno esta, donde uno vive que es a quien se le debe”.

Carteles pegados en algunos de los vehículos – foto El Cuco Digital

Por su parte Leiva, también en comunicación con este medio, dijo que están “enojados, molestos, porque no era lo que se había acordado con el gobernador cuando era candidato ni con Anabel Sagasti. Esto ha traído una inquietud muy fuerte con nosotros porque no estamos de acuerdo con esa modificación, por supuesto, y tenemos que hacer todo esto porque ni siquiera nos llamas, ni vienen y muchos medios provinciales fuertes no nos atienden así que bueno”.

Seguidamente el referente manifestó para concluir: “Nuestro petitorio es que se archive el proyecto que presentaron porque es absolutamente inconstitucional. Es el peor proyecto y el más nocivo para el agua del Valle de Uco.