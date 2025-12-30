PasAr en M×M: información en tiempo real para cruzar a Chile de forma segura y organizada

Quienes viajan hacia Chile o regresan a la provincia pueden planificar su trayecto con anticipación, conocer el estado del tránsito, las demoras estimadas y acceder a recomendaciones clave para un cruce seguro y ordenado.

El Gobierno de Mendoza, a través de la plataforma Mendoza por Mí (M × M), pone a disposición de la ciudadanía el apartado PasAr, una herramienta digital pensada para brindar información actualizada, confiable y en tiempo real sobre el estado de los pasos internacionales, especialmente en períodos de alta circulación como las vacaciones de verano y los fines de semana largos.

Información clave, en un solo lugar



Desde PasAr, las personas usuarias pueden acceder a:

Estado actualizado de los pasos internacionales, como el Sistema Integrado Cristo Redentor y el Paso Pehuenche.

Tiempos estimados de espera, con niveles de gravedad (baja, media o alta), según la congestión vehicular.

Activación de paradores (Uspallata y Penitentes) y cantidad de vehículos en espera.

Horarios de habilitación, tanto para transporte de cargas como para ómnibus y vehículos particulares.

Actualizaciones minuto a minuto, fundamentales para decidir horarios de salida o alternativas de cruce.

Durante jornadas de alta demanda, la plataforma informa, por ejemplo, demoras de entre dos y más de cuatro horas entre el túnel internacional y el complejo chileno Los Libertadores, así como el funcionamiento normal del Complejo Roque Carranza (Horcones) del lado argentino.

Trámites, recomendaciones y teléfonos útiles

El apartado PasAr también centraliza información práctica para el viaje:

Formulario de Declaración Jurada disponible para descarga.

Recomendaciones para el paso a Chile, con pautas útiles para evitar inconvenientes.

Estos recursos resultan especialmente importantes ante situaciones imprevistas, demoras prolongadas o emergencias sanitarias durante el trayecto.

Una herramienta clave para viajar mejor informado

PasAr forma parte de la estrategia de digitalización de servicios públicos que impulsa el Gobierno de Mendoza, con el objetivo de acercar información clara, accesible y en tiempo real a la ciudadanía.

Consultar PasAr antes de viajar permite reducir riesgos, optimizar tiempos y mejorar la experiencia de cruce, especialmente en contextos de alta circulación turística.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza