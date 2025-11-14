Paseo del Color: convocatoria para artistas en la Galería a Cielo Abierto de Tunuyán

El Paseo del Color será una oportunidad única para que la comunidad se encuentre con el arte en su vida cotidiana, sin necesidad de ingresar a una sala cerrada. La calle se convierte en galería y el aire libre en escenario para la creatividad.

Así se denomina el encuentro de artistas plásticos que se realizará en el Parque Lombardía. Será una galería a cielo abierto que invita a la comunidad a disfrutar del arte en espacios públicos. La convocatoria para exponer está dirigida a quiénes deseen participar con sus cuadros, y la inscripción se realiza a través de un formulario en línea. Los interesados podrán inscribirse hasta el 17 de noviembre, fecha límite para sumarse a esta propuesta que busca dar visibilidad al talento local.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/dJkPz8APMeNMN7J2A

El proyecto tiene como objetivo acercar el arte y transformar los espacios en recorridos culturales llenos de colores y creatividad.

Las obras seleccionadas serán recibidas en la Casa de la Cultura, donde se organizará la logística para su exposición en el paseo. De esta manera, cada cuadro se convertirá en parte de una experiencia colectiva que invita a recorrer y descubrir la diversidad de miradas de nuestros artistas.