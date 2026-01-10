Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 10, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 10, 2026

logo el cuco digital

Paso a Chile: habilitado pero con demoras

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Según la información, pasar a Chile hoy sábado 10 de enero, tiene una demora de unas tres horas.

Autoridades de la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor informaron que este sábado 10 de enero la frontera está abierta las 24 horas para todo tipo de vehículos en ambos sentidos de circulación. Como ocurre siempre para estas fechas, hay demoras, principalmente para cruzar a Chile. El Paso Pehuenche opera de 8 a 20 horas.

El paso a Chile está habilitado para vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura máxima en Las Cuevas será de 13°C y la mínima de -1°C.

La demora en el Complejo Los Libertadores, del lado chileno, supera los 180 minutos. Advierten que son más de 4 kilómetros de fila para llegar a la aduana. En el Complejo Roque Carranza, la espera es de apenas 10 minutos.

Protocolos para evitar demoras
Con el objetivo de disminuir las demoras en los complejos aduaneros, el Gobierno de Mendoza activa diariamente un protocolo de estacionamiento de vehículos en Penitentes y Uspallata a fines de evitar el colapso del túnel internacional.

La medida se utiliza ante una gran afluencia de viajeros y consta de la habilitación de estacionamiento en lugares previos a llegar al túnel y posteriores cápsulas de vehículos que eran enviadas a la frontera por tandas para agilizar los trámites.

Paso Pehuenche
Este viernes, el Paso Pehuenche opera de 8 a 20 horas para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

La Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional por calzada en reparación, acorde a lo informado por Vialidad Nacional.

Fuente: Diario El Sol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

San Carlos: regresó a su casa y descubrió el faltante de una suma millonaria

Macarena y Yanet, las dos agentes de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán que salvaron la vida de un bebé

“Bronca y tristeza”: Robaron una camioneta en la puerta de un Hospital y piden ayuda para recuperarla

Un accidente vial entre una moto y una camioneta en Eugenio Bustos, deja el saldo de un herido leve

Juan Elías, un niño de Tupungato que regala sus juguetes para que otros niños celebren el Día de Reyes

Pidieron entrar al baño y le robaron una suma de dinero a un abuelo de 86 años

Familia involucrada en accidente en Ruta 40: una niña de un año fue hospitalizada

San Carlos: un incendio destruyó dos quinchos ubicados en el fondo de una vivienda

Aumentaron los pasajes: estos son los nuevos precios para viajar a Mendoza desde el Valle de Uco

Tupungato: dejó la moto estacionada frente a su casa y se la robaron

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO