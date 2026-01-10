Paso a Chile: habilitado pero con demoras

Según la información, pasar a Chile hoy sábado 10 de enero, tiene una demora de unas tres horas.

Autoridades de la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor informaron que este sábado 10 de enero la frontera está abierta las 24 horas para todo tipo de vehículos en ambos sentidos de circulación. Como ocurre siempre para estas fechas, hay demoras, principalmente para cruzar a Chile. El Paso Pehuenche opera de 8 a 20 horas.

El paso a Chile está habilitado para vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura máxima en Las Cuevas será de 13°C y la mínima de -1°C.

La demora en el Complejo Los Libertadores, del lado chileno, supera los 180 minutos. Advierten que son más de 4 kilómetros de fila para llegar a la aduana. En el Complejo Roque Carranza, la espera es de apenas 10 minutos.

Protocolos para evitar demoras

Con el objetivo de disminuir las demoras en los complejos aduaneros, el Gobierno de Mendoza activa diariamente un protocolo de estacionamiento de vehículos en Penitentes y Uspallata a fines de evitar el colapso del túnel internacional.

La medida se utiliza ante una gran afluencia de viajeros y consta de la habilitación de estacionamiento en lugares previos a llegar al túnel y posteriores cápsulas de vehículos que eran enviadas a la frontera por tandas para agilizar los trámites.

Paso Pehuenche

Este viernes, el Paso Pehuenche opera de 8 a 20 horas para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

La Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional por calzada en reparación, acorde a lo informado por Vialidad Nacional.

Fuente: Diario El Sol