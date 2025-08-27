Facebook X-twitter Youtube Instagram

Paso Cristo Redentor habilitado: así está el estado de los pasos fronterizos

Deben tránsitar con portación obligatoria de cadenas.

El paso internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado este miércoles en el horario de 09 a 21 horas. La habilitación aplica para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares. Se recuerda que es obligatoria la portación de cadenas para transitar por la zona.

Las temperaturas registradas en distintos puntos del corredor son las siguientes: Uspallata – 3°, Punta de Vacas – 10°, Puente del Inca – 13° y Las Cuevas – 14°.

Por otro lado, el paso internacional Pehuenche permanece cerrado.

