Paso Cristo Redentor habilitado este jueves 19 de junio para todo tipo de vehículos

El paso Pehuenche continúa cerrado.

Según el comunicado oficial emitido por la Vicejefatura del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la habilitación comenzará a las 9:00 horas, mientras que la bajada de la barrera en Uspallata está prevista para las 19:00 horas. El cierre del túnel internacional será a las 21:00.

Desde el organismo se recomienda transitar con precaución, ante la posible formación de hielo en sectores con sombra de la calzada, dado el contexto climático invernal. Además, piden portación obligatoria de cadenas.

