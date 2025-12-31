Paso Cristo Redentor habilitado las 24 horas: así está el tiempo en alta montaña

Por otro lado, el paso Pehuenche también se encuentra habilitado, con horario de funcionamiento de 8 a 20 horas.

Este miércoles, Osvaldo Valle, autoridad de Alta Montaña, informó que el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado durante las 24 horas para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se registran las siguientes temperaturas en distintos puntos del corredor internacional:

– Uspallata: 9 °C

– Punta de Vacas: 5 °C

– Puente del Inca: 0 °C

– Las Cuevas: -1 °C

