diciembre 31, 2025

logo el cuco digital
Paso Cristo Redentor habilitado las 24 horas: así está el tiempo en alta montaña

Por otro lado, el paso Pehuenche también se encuentra habilitado, con horario de funcionamiento de 8 a 20 horas.

Este miércoles, Osvaldo Valle, autoridad de Alta Montaña, informó que el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado durante las 24 horas para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se registran las siguientes temperaturas en distintos puntos del corredor internacional:  

– Uspallata: 9 °C  

– Punta de Vacas: 5 °C  

– Puente del Inca: 0 °C  

– Las Cuevas: -1 °C  

https://x.com/i/status/2006318945167385041

