Paso Cristo Redentor habilitado las 24 horas con portación obligatoria de cadenas

Las autoridades recuerdan que es obligatoria la portación de cadenas para circular por la zona.

Este miércoles, el Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado durante las 24 horas para el tránsito de cargas, ómnibus y vehículos particulares. 

Las temperaturas registradas en distintos puntos del corredor internacional son las siguientes: Uspallata presenta 4 grados, Punta de Vacas -7 grados, Puente del Inca -11 grados y Las Cuevas -12 grados.

Por otro lado, el paso internacional Pehuenche se encuentra habilitado en horario restringido, de 9 a 18 horas.

