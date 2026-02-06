Paso Internacional Cristo Redentor: habilitado este viernes para todo tipo de vehículos

Mirá aquí cómo se encuentran las condiciones climáticas en la zona de alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para el transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

En cuanto a las condiciones climáticas en la zona de alta montaña, se registran las siguientes temperaturas:

– Uspallata: 11°

– Punta de Vacas: 6°

– Puente del Inca: 0°

– Las Cuevas: -1°

Cabe destacar que, el Paso Pehuenche también permanece habilitado, con horario de funcionamiento de 8 a 20 horas.