agosto 18, 2025

agosto 18, 2025

Pasó la segunda fecha del Campeonato Mendocino de Rally: José Fuertes y Adriano Di Battista tuvieron un regreso triunfal

El binomio Bobadilla abandonó por problemas en la Toyota y perdió mucho terreno en la categoría T1.

En el Valle de Uspallata, se disputó la segunda fecha del Campeonato Mendocino de Rally, donde hubo una destacada participación de pilotos de Tunuyán. El equipo “Tunuyán Rally Team”, tuvo una gran faena y se adjudicó la victoria en la T2.

 Fuertes – Di Battista, tuvieron un tiempo de carrera de 3 horas, 38 minutos, 46 segundos. En la misma categoría terminó en cuarto lugar la dupla Ariel Picó / Germán Picó, donde por problemas no logró largar el domingo, quedando con el tiempo del sábado que fue de 4 horas, 43 minutos, 58 segundos.

En la T1 Javier Bobadilla – Luciano Bobadilla, desperfectos mecánicos hicieron una complicada primera parte de la carrera durante el primer día y el domingo la decisión fue no largar y abandonar, ya que no había garantías. El tiempo del seis veces campeón fue de 2 horas, 18 minutos, 15 segundos.

Federico Franchini y Rodrigo Cuquejo, dominaron las acciones en la T1 y son los actuales líderes en la categoría. Los actuales campeones en esta fecha marcaron un tiempo de 3 horas, 30 minutos, 47 segundos.

  1. Soy un un entrerriano, seguidor de la dupla Fuertes – Di Battista y no tengo dudas que los triunfos serán sus compañeros en próximas carreras!!!!!!!!!!!!!!

