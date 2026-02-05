Peligrosos, violentos y denigrantes comentarios contra la reina de San Carlos en una reconocida radio de Mendoza

En una época donde el bullying y la violencia verbal provoca mucho daño, incluso agresiones físicas y hasta el suicidio, no se entiende lo que hizo un grupo comunicadores en un programa radial y de streaming. La comunidad sancarlina reclama intervención de las organizaciones y organismos competentes.

Virginia Gómez, actual Reina de la Vendimia del departamento de San Carlos, con apenas 21 años y estudiante de la misma localidad, vivió uno de los momentos más significativos de su vida durante la Vendimia departamental: la coronación, que estuvo acompañada de compañerismo y nuevas amistades, pero también del lamentable acoso en redes sociales por parte de personas que se dedican a dejar malos comentarios.

Meses atrás, Virginia participó en el streaming Lo Que Faltaba por El Cuco TEVÉ, donde expresó que durante la elección sufrió bullying. La joven lloró en cámara por todo lo que pasó, mientras sus compañeras la acompañaron y empatizaron con lo que tuvo que pasar.

Mirá aquí el streaming: https://www.youtube.com/live/wWZjmqMhiaA?si=AbfQU5H3IHOsglFS

Recientemente, se viralizó en redes sociales un segmento de un programa de radio Nihuil en el que un grupo de comunicadores realizó violentos y peligrosos comentarios sobre la participación de la Reina en una entrevista. Entre ellos se escuchó: “Muy suelta, ella se presentó porque quería conocer Amar Azul”. Luego agregaron: “¿Ese es el proyecto? Agus, preséntate para ir a Disney”. Este fue solo el comienzo de lo que serían varios minutos dedicados a maltratar a la chica.

En tono burlesco, y sin piedad, los periodistas se burlaron de la joven. Según parece, Virginia participó de la grabación de un programa (del mismo grupo mediático), donde, con mucha confianza contó cómo se presentó para reina, y luego accedió a responder algunas preguntas. Aunque dicho programa aún no salió al aire, se filtraron las respuestas, que fueron usadas para la burla, el bullying y la violencia del grupo periodístico.

En la transmisión, el conductor principal del ciclo radial y de streaming detalló cómo Virginia se equivocó en las respuestas. Usó palabras hirientes y burlescas, y un tono de sorna y menosprecio impensado para un comunicador en un medio tan reconocido. El resto del equipo, conformado por gente más joven (hombres y mujeres) acompañaron la burla, en lo que parecía una competencia para ver quién era el más habilidoso para burlarse y maltratar a la joven reina.

Tras la viralización de este reprochable programa, ha habido un rechazo generalizado por lo sucedido. Y desde la comunidad se espera que organismos y organizaciones competentes no pasen por alto este grave acto de bullying, violencia mediática y violencia de género que ha sufrido Virginia, la querida joven que representa a San Carlos en la Vendimia.

