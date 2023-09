Pequeños y medianos productores del Valle de Uco ven complicada su producción debido a los aumentos 

Algunos piensan en abandonar la chacra porque no pueden seguir.

Con los últimos aumentos del combustible y la dolarización de todos los insumos agrícolas, los pequeños y medianos productores del Valle de Uco, tienen un panorama oscuro por delante y complicado de atravesar.

“Es muy complicado poder seguir así, vas a la estación de servicio y te encuentras con el gasoil para el tractor a casi 400 pesos el litro, necesitas insumos para cuidar tu siembra y está todo a precio dólar”, comentó a El Cuco Digital, Emilio, productor de San Carlos.

“En estos momentos digamos, estamos patinando en el mismo lugar, yo tengo ahora dos hectáreas de ajo y con estos aumentos que tenemos yo no sé si me conviene seguir trabajando porque seguramente no voy a sacar lo suficiente para nuevamente hacer chacra el próximo año”, agregó.

“Para mí como productor trabajar estas dos hectáreas con los aumentos que tenemos ahora, me ha generado un costo de producción de casi un millón de pesos y a la hora de vender me quieren dar lo mismo y a veces menos, entonces es muy complicado seguir así”, aseguró el productor.

“Realmente en estos momentos estamos analizando junto con mi familia que trabajamos de esto, en abandonar la producción y ver qué podemos hacer”, explicó.

“Es muy complicada la situación y muy triste, yo soy un trabajador de la tierra de toda la vida y año a año cada vez era más complicado, pero ahora te pudo asegurar que estamos tocando fondo”, finalizó Emilio.