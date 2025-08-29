Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Se trata de Franco Campagnaro, quien formaba parte del Ejército Argentino.

El pasado 28 de abril, en las inmediaciónes del Loteo Tisa, sobre Ruta 99, un fuerte accidente de tránsito se cobró la vida de Franco Campagnaro de 32 años. El joven pertenecía al Ejército Argentino y era padre de tres menores de edad.

Su esposa Magali Velarde hoy atraviesa una situación complicada y pide que la justicia no se olvide del caso y le dé una respuesta pronta.

“Yo quedé sola con mis tres hijos de 14, 10 y 7 años, no tenemos donde vivir, actualmente estamos en una casa que pertenece al Regimiento de Infantería de Montaña 11 y me informaron que en diciembre tengo que entregarles la casa”, comentó Magalí Velarde.

Además agregó: “la investigación está como homicidio culposo y se que quien provocó el accidente está muy tranquilo en su casa y vive su vida como si nada, mientras que de este lado hay una familia destrozada”.

“Se que que como es la justicia, el no va a ir preso, lo único que pido es que la justicia acelere todo los procesos y me pueda dar una respuesta clara, respecto al asesino de mi esposo que reciba la condena social por lo que hizo“.

“La muerte de franco se pudo haber evitado, el venía manejando en exceso de velocidad, eso esta claro y comprobado lo tiene todo mi abogado, pero la justicia parece que tiene todo estancado y no da respuesta“, finalizó Magalí.