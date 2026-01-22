Perdió el control de la camioneta en una subida y provocó un choque en cadena: ocurrió en Tunuyán

Los vehículos involucrados son una Chevrolet S-10, un Fiat Palio y un Volkswagen T-Cross.

Pasadas las 21 horas de la jornada del miércoles, personal policial fue alertado por un accidente que involucró a tres vehículos en calle Leopoldo Suárez, casi en la intersección con La Argentina. Por el hecho solo hubo daños materiales y uno de los vehículos involucrados fue secuestrado por no tener papeles.

Según la información aportada a El Cuco Digital, el conductor de la camioneta S-10, circulaba por Leopoldo Suárez de Norte a Sur, y al llegar a La Argentina, frenó la marcha por la circulación de vehículos, quedando detenido en una subida.

En un momento dado, estando frenado en plena subida, la camioneta empieza a ir marcha atrás sin poder controlarla e impacta con un Fiat Palio, que circulaba de Norte a Sur por Leopoldo Suárez, y este a su vez a un Volkswagen T-Cross, que circulaba en el mismo sentido.

En el lugar del hecho trabajó personal de Comisaría 15 y Tránsito Municipal; estos últimos realizaron todas las pericias correspondientes en el lugar y solicitaron la documentación de cada uno de los rodados involucrados.

En ese sentido, se comunicó que la camioneta S-10, fue retenida por las autoridades debido a que el conductor tenía la licencia vencida y no contaba con seguro para poder circular.