Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

El hecho sucedió sobre la calle Mitre del departamento de Tunuyán el pasado viernes por la noche.

Un llamado por una situación que estaba viviendo una mujer, que amenazaba con quitarse la vida, puso en alerta al personal policial de Comisaría 15, que gracias al rápido accionar pudo ponerla a salvo.

Según lo detallado por las propias autoridades policiales, el hecho sucedió cerca de las 23 horas en calle Mire de Tunuyán y tras varios minutos de negociación se pudo evitar el desenlace trágico.

“Cuando se tomó conocimiento de lo que pasaba, se pidió apoyo al Grupo Gris, quienes son los que actúan en estos casos, pero no estaban disponibles, ya que estaban trabajando en otro hecho en otro punto de la provincia”, relató un efectivo.

“Por esta razón se tomó la iniciativa de que intervenga el personal de Comisaría 15, quien comenzó con la negociación con la mujer que intentaba autoeliminarse con unos cuchillos y finalmente, tras una relajación, nuestro personal se pudo arrojar sobre ella evitando un posible desenlace trágico y fue puesta a salvo”, detallo el mismo policía.

Luego de eso, la víctima recibió la asistencia necesaria y se supo que había llegado a dicha situación producto de un problema que mantiene con una hija.