Personal de la Policía Rural festejó del Día del Niño en la Escuela Libertad de San Carlos

Los efectivos que llevaron adelante la actividad son padrinos de la institución.

Personal policial, que pertenece al cuerpo de la Policía Rural del Valle de Uco llevó adelante el festejo del Día del Niño en la Escuela 1-460 Libertad, ubicada sobre la Ruta 101 en Piedras Blancas, Pareditas, San Carlos.

La iniciativa de festejar el Día del Niño en esta institución, fue porque nosotros somos padrinos de esta escuela y siempre estamos haciendo actividades con ellos”, comentó uno de los efectivos que participó de la actividad.

Además, agregó: “la actividad la programamos con varios días de anticipación, cada integrante de nuestra fuerza se comprometió a conseguir uno o varios juguetes que fuimos juntando, además nos comprometimos en traer cada uno algo dulce para compartir con toda la comunidad educativa”.

En esta escuela asisten más de 60 alumnos y la verdad que es muy gratificante ver con la felicidad que se fueron con sus juguetes luego de que terminó todo lo que habíamos preparado para pasar la jornada con ellos”.

Nosotros somos padrinos de esta escuela  hace más de 4 años y siempre estamos colaborando y formando parte de los festejos y colaborando en lo que ellos necesitan en cada acto y actividades que realizan”, finalizó otro efectivo que organizó el evento.

