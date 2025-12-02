Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

diciembre 4, 2025

Personal de la UEP de Tupungato recuperó una moto robada

El rodado tenía pedido de captura por robo desde abril del corriente año.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato detectó, sobre la vereda y en las inmediaciones del Boulevard Correa, una motocicleta marca Honda 110 que no tenía chapa patente colocada. Minutos después, del interior de un comercio salió un hombre, quien manifestó no ser el propietario, ya que la moto pertenecía a un empleado.

Por esta razón, los uniformados verificaron la numeración del motor y fue en ese momento que se informó que el rodado en cuestión presentaba un pedido de captura por un robo agravado el día 9 de abril del 2025.

Según informaron,  el número del rodado corresponde a una moto marca Honda color negro, modelo Wave 110 cc, modelo 2024. Desde la Oficina Fiscal se investiga el caso como hurto agravado.

