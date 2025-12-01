Personal de la UMAR detuvo a una persona que manejaba una moto adulterada en San Carlos

El hecho tuvo lugar durante la jornada de ayer domingo en el distrito de La Consulta.

Personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida, que pertenece a Cuerpos Especiales del Valle de Uco, realizaba controles en el departamento de San Carlos y en un momento dado logró detener la marcha de un masculino que se trasladaba en una motocicleta.

Ante esta situación, el sujeto no pudo presentar ningún tipo de documentación de la que había sido requerida, por lo que el personal comenzó a buscar la numeración del motor del rodado, el cual notaron que había sido suprimido intencionalmente.

Por esta razón y debido a que no se pudo obtener el número del motor, el personal procedió al secuestro del rodado y a la detención del masculino, que fue trasladado a la Comisaría 41 de La Consulta.

Según la información que le aportaron a El Cuco Digital, el sujeto fue notificado del delito de encubrimiento y quedó a disposición de la justicia hasta que se esclarezca la situación.