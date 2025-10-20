Facebook X-twitter Youtube Instagram

Personal de seguridad privada: siguen abiertas las inscripciones para terminar la secundaria

imagen ilustrativa
El acuerdo firmado entre la DGE y el Ministerio de Seguridad y Justicia apunta a la profesionalización y jerarquización de la seguridad privada, garantizando personal capacitado y con formación básica acreditada.

Siguen abiertas las inscripciones para finalizar el secundario al personal de seguridad privada que trabaja en la provincia. El objetivo de este acuerdo firmado entre la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Seguridad y Justicia es garantizar que las personas que trabajan cuenten con la formación básica obligatoria para acceder a los requisitos legales para ejercer en el ámbito de la seguridad privada y desarrollar habilidades necesarias para desarrollarse de manera eficaz y responsable.

Desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos informaron que los centros educativos están distribuidos en todos los departamentos de la provincia y la información sobre cursado e inscripciones se puede encontrar en el portal educativo.

Con el fin de incentivar la terminalidad educativa, el gobierno escolar ofrece varios formatos y opciones pedagógicas, con cursados graduados que los mismos estudiantes pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades. Se puede cursar de manera presencial, semipresencial o con la modalidad de educación a distancia.

Terminalidad educativa para personal de seguridad privada

La reciente reglamentación de la Ley Provincial 9578 incorpora, entre otras medidas, la exigencia de contar con estudios secundarios completos para desempeñarse como vigilador. Esta disposición apunta a la profesionalización y jerarquización de la seguridad privada, garantizando personal capacitado y con formación básica acreditada.

Para facilitar el cumplimiento de la terminalidad educativa, el Ministerio de Seguridad y Justicia trabaja en conjunto con la Dirección General de Escuelas, que pone a disposición distintas alternativas gratuitas y adaptadas a las necesidades de los vigiladores. Estas incluyen cursado virtual o presencial, mesas especiales de examen y el uso del código QR para la inscripción ágil de quienes deseen finalizar sus estudios.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/pcg1WBZJmuNBwFh26

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

