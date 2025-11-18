Facebook X-twitter Youtube Instagram

Personal del Centro de Salud 235 de Tunuyán realizó una jornada de prevención de la diabetes

Se entregó alimentación saludable y se realizaron controles de rutina.

Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y en ese contexto, personal del Centro de Salud 235, que funciona en el Centro Integrador Comunitario de calle La Argentina, en Tunuyán, realizó una jornada de concientización.

En dicha actividad, enfermeros y médicos estuvieron realizando controles, entregando folletos y dando alimentación saludable a las personas que pasaban por el lugar o que asistían por algún control médico.

Celina Lloveras, médica diabetóloga, dialogó con El Cuco Digital, donde comentó lo siguiente: “durante la jornada a todas las personas que se tomaron el tiempo de venir o que simplemente estaban pasando y se quedaron unos minutos, les entregamos información y les enseñamos lo importante que es una dieta saludables y el ejercicio para evitar esta enfermedad”.

Tenemos tres tipos de diabetes, está la tipo 2 que aparece por lo general después de los 40 años y está asociado a la obesidad y un mal hábito de vida. Este tipo de diabetes es la más común, ya que también puede estar relacionada con los antecedentes familiares“, explicó la profesional.

Luego tenemos la tipo 1, que aparece en las personas que son menores a 20 años, estos pacientes por lo general son los que necesitan de la insulina permanente, ya que su páncreas no lo produce, es una enfermedad que está, pero solo un 5% de la población la padece”.

Por último, está la gestacional, que es común en aquellas chicas que comienzan su embarazo ya con sobrepeso o suben muy de golpe muchos kilos, esos son los principales síntomas para tener en cuenta”, detalló Celina Lloveras.

Según los últimos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, en Argentina cada 100 personas 12 padecen diabetes.

