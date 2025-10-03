Facebook X-twitter Youtube Instagram

Personal del hospital Scaravelli brindará un taller gratuito de actividades físicas vitales para prevenir y tratar la diabetes

Será el próximo 7 de octubre en las instalaciones del Micro Hospital de Tunuyán.

Personal del hospital Scaravelli, encabezado por las licenciadas en enfermería profesional Tatiana Escobar y Erika Díaz, estarán realizando el próximo 7 de octubre en las instalaciones del Micro Hospital de Tunuyán, un taller de actividades físicas vitales para prevenir y tratar la enfermedad de la diabetes.

Actualmente, estamos atendiendo a muchos pacientes que llegan al hospital con diabetes tipo 2 y por lo general las principales causas de esto son el sedentarismo y los malos hábitos de la alimentación que tienen”, aseguró la profesional Tatiana Escobar en comunicación con el medio.

Por tal motivo, es que realizaremos este taller. Poder realizar actividad física  es vital, eso ayuda a tener una buena salud cardiovascular, ayuda a mantener el peso, disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión, que son causales de la diabetes”.

Además: “Una persona con actividad física disminuya el riesgo de complicaciones, sobre todo cardiovasculares, que son muy frecuentes cuando la persona ya tiene la enfermedad de la diabetes”.

El taller se realizará el próximo 7 de octubre desde las 13.30 horas y está destinado a público en general y a personas que tengan la enfermedad. La parte física será dictada por el profesor Mario Méndez.  

