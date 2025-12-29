Personal del Municipio de Tupungato con la Subcomisaría Cordón del Plata decomisaron pirotecnia

La venta está prohibida por la ordenanza n° 17/25.

El día sábado, personal de Fiscalización y Comercio de la Municipalidad de Tupungato, con el apoyo de efectivos policiales de la Subcomisaría de Cordón del Plata, realizaban controles sobre calle El Álamo, donde detectaron a ciudadanos oriundos del Departamento de Las Heras vendiendo pirotecnia (artefactos sonoros y lumínicos) prohibidos en Tupungato por ORDENANZA N° 17/25.

Durante el operativo, se procedió al secuestro de diversos productos pirotécnicos, entre los que se encontraban cañitas voladoras, cajas de “huevos del dragón”, cajas de “14 tiros”, cajas de “fosforitos”, entre otros.