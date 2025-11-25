Piden ayuda para encontrarle un hogar a un perrito abandonado en San Carlos

No puede tenerlo ya que tiene varias mascotas y reside en un departamento alquilado.
Una vecina de Eugenio Bustos, San Carlos, pide ayuda a toda la comunidad del Valle de Uco para encontrar un hogar permanente o transitorio para un perrito viejito que encontró en una acequia. La joven, en comunicación con El Cuco Digital, afirmó que no puede tenerlo porque vive en un departamento y ya cuenta con varias mascotas. Además, recalcó que no quiere dejarlo en la calle, ya que hay muchos peligros para él y se encuentra en muy mal estado.