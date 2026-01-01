Piden cadena de oración por María José Galdame tras trágico accidente en Potrerillos

Sufrió politraumatismos, fractura de tobillo y traumatismo encéfalo craneano, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

La comunidad del Valle de Uco se encuentra conmovida y unida en una profunda muestra de solidaridad tras el grave accidente vial que sufrió María José Galdame, de 43 años y oriunda del departamento de San Carlos, quien permanece internada en estado delicado. Amigos, familiares y vecinos han iniciado una cadena de oración a través de las redes sociales para pedir por la pronta recuperación de María José, tras el trágico accidente en el que, lamentablemente, perdió la vida su hijo.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 12:15 horas, según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza. El accidente tuvo lugar en la Ruta Nacional N.º 7, a la altura del kilómetro 1090, en la zona de Potrerillos.

María José viajaba en un Chevrolet Corsa junto a su hijo de 6 años, cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo. El auto volcó y quedó detenido sobre la banquina sur, a unos 15 metros de la calzada. Como consecuencia del impacto, el menor falleció en el lugar.

