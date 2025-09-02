Facebook X-twitter Youtube Instagram

Piden precaución a la hora de circular por el centro de Tunuyán: hay varios semáforos rotos

Algunos llevan varias semanas apagados.

Al menos cuatro semáforos se encuentran fuera de funcionamiento en el departamento de Tunuyán, lo que ha generado complicaciones en el tránsito vehicular y preocupación entre los vecinos. Algunos dejaron de operar durante el fin de semana, tras el paso del temporal de Santa Rosa, mientras que otros llevan varias semanas sin funcionar.

Los semáforos en cuestión son los que se ubican entre San Martín y calle Lisandro de la Torre, San Martín y Moreno (esquina del banco nación), San Martín y Aristóbulo del Valle (esquina del Colegio Niño Jesús y escuela Vicente López y Planes. También sin funcionamiento está el de calle Pellegrini y 25 de Noviembre.

La situación genera complicación en la circulación de los vehículos y también preocupación en peatones y padres que esperan a sus hijos a la salida de los establecimientos educativos.

Una respuesta

  1. Y los preventores donde están que no se los ve por esas intersecciones ordenando el tránsito
    Eso sí te ven con las luces apagadas circulando por alguna calle de menor tránsito te realizan unas astronómicas multas

    Responder

