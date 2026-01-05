Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pidieron entrar al baño y le robaron una suma de dinero a un abuelo de 86 años

FOTO EL CUCO DIGITAL
El hecho ocurrió en el barrio El Fortín.

A las 22:45 horas, la Comisaría 41ª tomó intervención en un hecho ocurrido en el barrio El Fortín, de La Consulta, San Carlos. La víctima de 86 años, denunció el robo de una suma de dinero.

Según la reseña policial, dos sujetos se presentaron en el domicilio del hombre solicitando ingresar para utilizar el sanitario. Tras retirarse del lugar, horas más tarde, la víctima constató el faltante de $80.000.

Por directivas se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Unidad Investigativa de San Carlos.

