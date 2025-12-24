Pirotecnia CERO: San Carlos recuerda que está prohibida en todo el departamento

La pirotecnia no solo afecta a mascotas sino también a personas mayores y niños.

Ante la proximidad de las celebraciones de fin de año, la Municipalidad de San Carlos recordó a través de sus redes sociales que continúa vigente la prohibición total del uso de pirotecnia en todo el departamento.

Bajo el lema “¡La alegría no necesita explosiones!”, la Municipalidad renovó su llamado a celebrar con responsabilidad y respeto, destacando su política de “Pirotecnia 0” como una apuesta firme por la vida, la convivencia y el cuidado del entorno.

“Esta decisión nace del compromiso con nuestras personas más vulnerables: niños pequeños, adultos mayores, personas con autismo, mascotas y animales silvestres, quienes sufren miedo, estrés y daños reales a causa del ruido de la pólvora”, expresaron desde el gobierno local.

Desde la comuna invitan a la comunidad a sumarse a esta iniciativa, recordando que celebrar sin pólvora es una forma concreta de proteger lo que más queremos y avanzar hacia una sociedad más consciente, solidaria y respetuosa.

“Celebrar con respeto también es celebrar mejor”, concluye el mensaje municipal.