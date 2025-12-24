Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pirotecnia CERO: San Carlos recuerda que está prohibida en todo el departamento

La pirotecnia no solo afecta a mascotas sino también a personas mayores y niños.

Ante la proximidad de las celebraciones de fin de año, la Municipalidad de San Carlos recordó a través de sus redes sociales que continúa vigente la prohibición total del uso de pirotecnia en todo el departamento.

Leer: https://www.elcucodigital.com/tupungato-prohibe-la-venta-y-uso-de-pirotecnia/

Bajo el lema “¡La alegría no necesita explosiones!”, la Municipalidad renovó su llamado a celebrar con responsabilidad y respeto, destacando su política de “Pirotecnia 0” como una apuesta firme por la vida, la convivencia y el cuidado del entorno.

“Esta decisión nace del compromiso con nuestras personas más vulnerables: niños pequeños, adultos mayores, personas con autismo, mascotas y animales silvestres, quienes sufren miedo, estrés y daños reales a causa del ruido de la pólvora”, expresaron desde el gobierno local.

Desde la comuna invitan a la comunidad a sumarse a esta iniciativa, recordando que celebrar sin pólvora es una forma concreta de proteger lo que más queremos y avanzar hacia una sociedad más consciente, solidaria y respetuosa.

“Celebrar con respeto también es celebrar mejor”, concluye el mensaje municipal.

Leer también : https://www.elcucodigital.com/fuertes-sanciones-en-tunuyan-para-quienes-usen-o-vendan-pirotecnia-sonora-como-denunciar/

