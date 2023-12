Pirotecnia: consejos prácticos para tranquilizar a las mascotas

Los valores de las multas por utilizar petardos y otros explosivos es de 50 a 245 mil pesos.

La pirotecnia, aunque a menudo se asocia con celebraciones y festividades, puede tener efectos perjudiciales significativos en nuestras mascotas.

En primer lugar, es importante considerar que los perros y gatos tienen una audición mucho más sensible que los humanos.

Los ruidos fuertes y repentinos de la pirotecnia pueden causarles estrés y ansiedad. Este estrés puede llevar a comportamientos destructivos y autolesiones, lo que claramente afecta su bienestar.

Además, el miedo a los ruidos fuertes puede hacer que las mascotas se escapen de casa en un intento de huir del ruido. Esto puede resultar en mascotas perdidas e incluso en accidentes de tráfico.

Como dueños de mascotas y miembros de la sociedad, tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestras mascotas.

La salud física de nuestras mascotas también puede verse afectada por la pirotecnia.

La exposición a la pirotecnia no solo puede causar daño auditivo, sino que también puede afectar a otros aspectos de la salud de las mascotas. Por ejemplo, el humo puede causar problemas respiratorios.

1. ¿Por qué los perros tienen miedo a los cohetes?

Los perros pueden asustarse mucho con los ruidos fuertes, especialmente los producidos por cohetes y fuegos artificiales, debido a su agudo sentido del oído y su respuesta instintiva a ruidos fuertes.

Además de otros factores como genética, traumas y falta de socialización como posibles desencadenantes.

Factores como la intensidad, lo repentino e inesperado que contribuyen al miedo.Si tu perro experimenta miedo extremo, es recomendable consultar con un profesional para abordar el problema.

2. ¿Cómo actuar si un perro tiene miedo a los fuegos artificiales?

La reacción ante el comportamiento del perro es crucial para la adquisición de fobias.

Es importante evitar reforzar comportamientos alterados o miedo y mantener una actitud tranquila, normal, evitando premiar el nerviosismo pero reconfortando al perro si está tranquilo.

Es importante también no dejar al perro solo y crear un espacio seguro.

3. ¿Cómo tranquilizar a un perro asustado por los cohetes?

Si no disponés de tiempo para un proceso completo de sensibilización o no te sientes preparado, puedes seguir estos consejos para el día de los fuegos. Recordá que también son útiles cuando no sepas cómo actuar si un perro tiene miedo a los truenos.

– No dejar solo al perro durante los fuegos.

– Crear un espacio seguro y reconfortante para el perro.

– Aislar al perro del ruido y ofrecer distracciones.

– Utilizar música relajante y, si es necesario, orejeras para perros.

– Ofrecerle distracciones como juguetes o huesos crudos.

– Considerar el uso de feromonas sintéticas para reducir la ansiedad.

4. ¿Cómo quitar el miedo a un perro por los cohetes con desensibilización sistemática?

Si tenés tiempo antes de las fiestas, considera la desensibilización para acostumbrar al perro a los fuegos artificiales. Comenzá al menos 1-3 meses antes y ten precaución si el perro reacciona agresivamente. Aprendé a sensibilizarlo paso a paso.

1. Motivación para la desensibilización – Utiliza snacks o pedacitos de pollo como refuerzo positivo. – Considera las preferencias de tu perro al elegir las recompensas.

2. Relaja a tu perro con el sembrado – Esparce comida para relajar al perro antes de la sesión. – Proporciona caricias, besos y una actitud positiva.

3. Prepara un vídeo de fuegos artificiales – Ajusta el volumen del vídeo para evitar miedo al perro. – Utiliza un vídeo con sonidos suaves de fuegos artificiales.

4. Combina el sembrado y el vídeo durante 5 minutos – Esparce comida para distraer al perro del ruido. – Mantén una actitud tranquila y calmada durante el proceso.

5. Practica diariamente – Realiza sesiones cortas diariamente durante el tiempo necesario. – Asegúrate de que el perro se sienta cómodo, seguro y recompensado.

6. Trabaja con pirotecnia real una vez habituado – Busca la ayuda de un profesional experimentado para trabajar con pirotecnia real.

5. ¿Es recomendable medicar a un perro con miedo a los cohetes?

En casos graves, si el perro muestra síntomas como diarrea, pánico, vómitos y anorexia, se puede considerar medicar. Consultá al veterinario sobre ansiolíticos u otros medicamentos. Evitá fármacos que contienen acepromacina. Alternativas como ponerle música relajante para favorecer un ambiente tranquilo también son útiles.

Enfrentar el miedo de tu perro a los cohetes requiere comprensión y paciencia. Desde estrategias prácticas hasta enfoques de desensibilización, cada paso cuenta para garantizar la tranquilidad de tu amigo peludo en momentos de pirotecnia.

